Disinformazione sulle rinnovabili, tu quoque Rai?

La disiformazione sulle rinnovabili arriva anche in Abruzzo, con un servizio del Tg3 Rai schierato a spada tratta contro un grande imianto agrivoltaico. C’è lo zampino delle lobby petrolifere, ci chiede un lettore? Per scriverci: info@vaielettrico.it.

Nemmeno un cenno alla ragioni dei favorevoli

“Vi scrivo per denunciare, ancora una volta, la grave disinformazione contro le energie rinnovabili, ancor più grave, poi, quando coinvolge il servizio pubblico pagato da tutti noi con le tasse ed il canone Rai.

Tutti i sondaggi demoscopici certificano come la maggioranza dei cittadini siano in generale favorevoli ad una maggior percentuale di energia rinnovabile. Eppure praticamente tutti i mass media danno uno spazio esagerato e quasi esclusivo alle “ragioni” dei comitati del no. E quasi sempre senza possibilità e spazio di replica.

Ultimo episodio da me registrato è stato un servizio sul tg3 regionale della regione Abruzzo nel quale si dà spazio esclusivo all’opposizione ad un impianto agrivoltaico, con le solite argomentazioni (false) del consumo di suolo (addirittura si parla di “cementificazione” e di “impatto acustico”!) e della tutela paesaggistica (che, come sappiamo, nel caso dell’agrivoltaico sono quasi sempre del tutto infondate). Con tanto di interviste ai soggetti oppositori e senza alcuno spazio alle repliche! Gli stessi giornalisti nel servizio descrivono la vicenda con la società contro “i cittadini” (tutti secondo loro).

Nel caso del servizio pubblico si parla spesso della necessità di equilibrio nell’esposizione di tesi opposte (la cosiddetta “par condicio”). Ma questo approccio viene prescritto quasi esclusivamente per i dibattiti politici tra partiti. Tuttavia anche e soprattutto questi temi hanno delle implicazioni politiche molto concrete per le comunità, ed in generale quando è aperta una discussione su un qualsiasi contenzioso tra parti opposte (come anche per i casi giudiziari) è diritto di tutti poter ascoltare tutte le voci del dibattito.

Così l’Italia si condanna all’arretratezza

Perché per le energie rinnovabili quasi mai questo avviene? C’è forse lo zampino delle campagne di disinformazione pagate dalle industrie fossili? Io continuo a credere, purtroppo, di sì. E questo continua a condannare l’Italia (soprattutto) all’arretratezza ed al famigerato costo esorbitante dell’energia, di cui molti cittadini si fanno complici, più o meno inconsapevolmente.„ Ing. Marco Scozzafava

Quelli che “le rinnovabili sono cultura Woke”

Risposta-Ogni accusa va circoscritta e documentata, compresa quella che lei rivolge ai colleghi di Rai 3 e alle lobby del fossile in Abruzzo. Noi non abbiamo elementi per sottoscriverla. E ci sembra anche inverosimile che una qualsivoglia lobby si prenda la briga di condizionare tre minuti di un servizio di una redazione periferica della Rai.

Tuttavia ci permettiamo di essere maliziosi: le redazioni locali della Rai sono fortemente “ispirate” dai detentori del potere politico locale. E in Abruzzo governa il centrodestra che ha già ampiamente dimostrato come la pensi sul fotovoltaico a livello nazionale con i due Decreti Agricoltura e Aree Idonee.

Anche le lobby petrolifere hanno certamente una parte in commedia. Non tanto nel condizionare i singoli giornalisti, quanto nell’ avvelenare i pozzi del consenso su ambientalismo e della transizione. Che diventano – dalle rinnovabili alla mobilità elettrica – un vezzo radical chic o, peggio, il frutto della cultura “Woke”.

Un rapporto dell’UE pubblicato in settembre denuncia la crescete diffusione di notizie false su clima e rinnovabili, poi rilanciate sui social da centinaia di account fake. E l’aggiornamento 2025 del monotoraggio Influence Map registra un aumento del 33% delle notizie false e fuorvanti sui temi ambientali, riprese e visualizzate 221 milioni di volte sui social. Pensare che le ricchissime lobby dell’industria fossile siano estranee a tutto questo è quasi impossibile.