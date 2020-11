Disegnare il futuro elettrico, la sfida Volkswagen

Disegnare il futuro elettrico, sfida complicata. I nuovi propulsori e la digitalizzazione cambiano i paradigmi dell’auto. Ecco la risposta Volkswagen. Disegnare la ID.3 del 2050: i vincitori del concorso Per investigare il tema, la Casa tedesca aveva lanciato un concorso di design chiamando a immaginare come sarà la ID.3 nel 2050. Ora sono stati annunciati i vincitori, i cui lavori, assicura la VW, “colpiscono per l’alto livello di aerodinamica, gli interni spaziosi e la libertà di divertirsi”. Klaus Zyciora, responsabile del design del gruppo Volkswagen, spiega in che cosa consiste oggi il lavoro dei suoi staff: “Noi designer rendiamo tangibile il futuro. Nel migliore dei casi, rispondiamo alle domande prima che la società richieda una risposta“. Di fronte a lui tre designer le cui risposte sono state particolarmente convincenti: Linus Combüchen, Lumin Badziong e Cor Steenstra, i vincitori.

Con i loro progetti, hanno affrontato i principali trend: digitalizzazione, propulsioni non inquinanti, guida autonoma. Tradotto in design: alta efficienza aerodinamica, interni spaziosi, libertà di goderne. Combüchen, vincitore assoluto, ha progettato un’auto a guida autonoma con parabrezza panoramico davanti ai sedili anteriori. Il suo motto: se non devi guidare, lascia che i tuoi occhi vaghino senza preoccupartene.

La sfida: armonizzare visione e fattibilità

Difficilmente gli avveniristici progetti del concorso entreranno in produzione, prima o poi. Una cosa è certa: il vincitore, Linus Combüchen, potrà portare a casa sua la sua Car of the Year 2050. Il primo classificato riceverà infatti un modello stampato in 3D in scala 1: 4. Il che significa, spiega la Volkswagen, che ha già raggiunto uno degli obiettivi più importanti di qualsiasi designer: creare una visione del futuro.