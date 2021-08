Discesa del Po in pedalò solare, traguardo in 9 giorni

Il Po in pedalò a emissioni zero: tagliato il traguardo. Simone Ippolito in 9 giorni, con diverse soste, ha portato a termine il progetto di navigazione a bordo del natante con motore elettrico e alimentato da 4 pannelli solari. Sono 435 chilometri lungo il Po: discesa da Valenza a Chioggia.

A bordo del pedalò 4 pannelli

Il pedalò è stato regalato a Simone da un’associazione e negli anni lo ha trasformato, puntando sulla propulsione elettrica solare. Questa la configurazione di Simba Solar Energy Boat, il nome del natante che può ospitare fino a 8 passeggeri, dotato di una capottina tutta formata dai panelli: 2 della Sun Energy più 2 collegati in parallelo: 265 watt x2 + 270 watt x2 per un totale per i 4 pannelli di 1200 watt.

Per il motore si è affidato a Torqeedo, con un piccolo fuoribordo da mezzo kW, “equivalente circa a 1,5 CV”, e quattro batterie al piombo 24 V 80/100 Ah.

Questo il sistema propulsivo usato da Simone, originario del Comune di Tronzano, che per l’occasione ha adattato il natante per una navigazione continua. E per 9 giorni ha vissuto in pochi metri quadri. Ha portato con sé anche le piantine di pomodoro e basilico per prepararsi l’amata pasta.

Arrivo a Chioggia

Simone ha completato la discesa ed è giunto a Chioggia rispettando il cronoprogramma fissato alla partenza, il 1 agosto da Valenza. Tutto è andato bene, con qualche imprevisto tecnico risolto. Più che dal punto di vista agonistico il progetto è interessante sul fronte culturale, per divulgare la possibilità di utilizzare piccoli natanti indipendenti energeticamente per la navigazione nelle acque interne.

Cresce la nautica elettrica

Il traguardo di Simone è un altro tassello dei tanti che formano questo puzzle della nautica elettrica sulle acque interna. Il 2021 è stato ricco con la presentazione di nuove barche (leggi qui), la predisposizione di nuovi servizi: a Verbania, nel lago Trasimeno (leggi qui). Non dimentichiamo poi il progetto di elettrificazione del lago Ceresio, al confine tra il Canton Ticino svizzero e le province di Como e Varese.

-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—