Disavventure di un francese in viaggio in Italia con un’elettrica, una DS3. Dopo tanti racconti di italiani di ritorno dall’estero (qui il più recente), giusto dare spazio e un’esperienza opposta, pubblicata dalla testata Automobile Propre.

Disavventure di un francese: ricariche che non partono e prezzi esorbitanti

La sua DS3 Sylvain l’aveva comprata usata da poco tempo, pagandola 17.400 euro con 54 mila km. Nonostante fosse un esperto di auto elettriche, non aveva timori particolari sull’opportunità di ricaricare facilmente in Italia, al contrario della compagna, piuttosto in apprensione. E il primo approccio con le colonnine della penisola non è stato dei più felici: “Ho avuto molti problemi di compatibilità. Mi sono affidato alle stazioni elencate su Chargemap. Alcune non si sono proprio attivate, altre si sono bloccate poco dopo l’avvio, a volte dopo l’1%”. E dire che molte di queste ricariche sono etichettate come cofinanziate dall’Europa…“. Altra brutta sorpresa: il prezzo, ben più salato rispetto alla Francia: “Pensavo che fare il nostro viaggio in elettrico sarebbe stato più economico rispetto a un modello a combustione… Alla periferia di Milano, su una colonnina in corrente continua non proprio veloce, 75 kW mi sembra, il prezzo per kWh era di 1,50 euro. Sono ripartito senza ricaricare. I più costosi che ho poi utilizzato erano a 0,83“.

Morale: se ce la fai in Italia, ce la puoi fare ovunque…

Morale della facola: a Sylvain ci sono voluti almeno tre giorni per adattarsi e stilare una lista delle reti a suo giudizio da preferire. Niente Enel X (non riusciva a ricaricare), mentre sulle Alperia non c’è mai stato problema. Idem con Ionity, ben funzionante come in Francia. Il viaggio in lungo e in largo per la penisola è durato 10 giorni, con 4.890 km percorsi, di cui un terzo in autostrada. L’autonomia della DS3 non è esaltante e così la tappa più lunga è stata di 216 km (grazie anche a un tratto in discesa…). Parte del tragitto ha toccato in lungo e in largo le Dolomiti, con rientro in Francia via Milano e Costa Azzurra. Quanto alla velocità, il nostro ha adeguato la guida strada facendo. Era partito con piglio sportivo, poi ha visto i consumi e ha optato per la modalità ECO, senza superare i 110, migliorando del 30-40%. Nonostante i problemi, non è pentito di essere passato all’elettrico: “Il viaggio in Italia mi ha fatto capire concetti che mi sembravano vaghi. Oggi ne so il significato e non tornerò più al termico“. Tutta esperienza: se ce la fai in Italia, ce la puoi fare ovunque…