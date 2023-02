Disavventure di ricarica / Il “pistolero” in Smart

Disavventure di ricarica / Enzo racconta la vicenda della colonnina contesa con “un pistolero” in Smart. E a voi che cosa è successo? Qualcosa è andato storto nel rifornire la vostra elettrica? Raccontatelo scrivendo a info@vaielettrico.it

di Enzo Salpietro

“Vorrei raccontare di una triste esperienza presso una colonnina di ricarica. A dirla tutta, più che con una colonnina, la brutta esperienza è stata con un pistolero. Con la famiglia eravamo in giro con la nostra elettrica ( una mitica Tesla Model 3) , dovevamo parcheggiare e contestualmente ricaricare. Ma…“.

Disavventure di ricarica / Chi “spara” prima si prende la colonnina?

“Vedendo libera la colonnina del mio fornitore preferito, mi sono posizionato con l’auto nell’apposito spazio. Lo stallo era dotato di 2 postazioni di ricarica, una occupata e ovviamente luce blu accesa, l’altra libera con relativa luce verde accesa. Quindi luce verde accesa, scendo dall’auto e ancora con luce verde prendo tessera e il cavo. Luce verde accesa: apro il coperchio della colonnina, avvicino il connettore e BAM … la luce diventa BLU. Tra me e me penso: ‘Avrò involontariamente avvicinato la tessera...’.. E invece no…un tizio arriva all”improvviso contro mano nel parcheggio con la sua Smart e dice: ‘Mi scusi, l’ho prenotata io!!!’. E io ‘Guardi che sono qui da qualche minuto ed era verde, altrimenti chi mi porta a inserire un connettore in una colonnina blu?’. E lui: ‘Ho prenotato poco fa alla rotonda 200 mt più in là, non potevo sapere che lei era già qui….’. Insomma un Far West: il pistolero che spara prima vince la colonnina“.

Colonnina verde o blu: qualcosa non mi tornava…

“Non ho voluto litigare, mi ha dato veramente fastidio passare per il furbetto che vuole fregare uno stallo occupato o per l'”ignorante” che non sa cosa indichi la luce blu. O, peggio, colui che vuole ‘rubare’ la carica altrui. Ma quell’atteggiamento, quella corsa disperata contromano del pistolero non mi tornava e ho chiamato l’assistenza, che ha confermato quanto sospettavo. Primo: nel momento in cui da remoto con l’APP si prenota la colonnina, questa diventa subito BLU. Quindi il pistolero era in zona e, pur vedendo l’auto parcheggiata e io in procinto di caricare, se l’è giocata e ha prenotato. Altro che 200mt prima alla rotonda (come minimo 3 minuti ci passano col traffico di domenica). Secondo: purtroppo la prenotazione non si paga, ma perchè? Avessimo 10 volte le colonnine che abbiamo oggi, allora puoi evitare la prenotazione. Altrimenti fatela pagare almeno 1€, per un massimo di 15 min, più +50 cent per ogni rinnovo…“.

Disavventure di ricarica / Le piazzole vanno presidiate con telecamere

“Terzo: se in determinate fasce orarie si occupa lo stallo al termine della ricarica, si paga la sosta. MA … MA se un cafone con un’auto termica o plug-in o peggio ancora elettrica sosta nella piazzola senza connettere il cavo (o fa finta), oltre a scroccare il parcheggio, impedisce ad altri di caricare. E all’operatore di guadagnare…. A questo punto ho chiesto: “Perché non installate telecamere o sensori ultrasuoni che rilevino la presenza di un auto sulla piazzola?“. In questo modo l’operatore saprebbe se un veicolo è prossimo a caricare o che comunque la piazzola è occupata. Risposta dell’operatore: non è questione di costi, il soldi li abbiamo per installare tali sistemi. Ma le autorità non permettono a noi terzi di denunciare un divieto di sosta, dato che il suolo è pubblico. L’unico che può farlo è il cittadino, che si prende le responsabilità di eventuali dichiarazioni del falso. Mi è salito proprio il nervo e mi rendo conto che la strada per civilizzare gli automobilisti sarà lunga. Soprattutto se autorità e politici, per ignoranza o perché remano contro, non prendono la situazione seriamente“.