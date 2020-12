Disavventure di ricarica, a Green Pea Torino e con la e-Up

Disavventure di ricarica. Il nostro botta&risposta con i lettori continua con due casi (diversi) di difficoltà nel rifornire le loro auto, a Torino e nel bresciano.

Disavventure di ricarica 1/ Colonnine Iren e Enel X occupate da chi non dovrebbe

V orrei segnalare questa curiosa situazione che si sta verificando in Torino. In quest’ultimo mese in città sono state installate numerose colonnine di ricarica. Iren ha iniziato a piazzarne in diversi punti della città, in parte utilizzabili ed in parte ad uso esclusivo dei clienti degli hotel a cui sono legate. Enel-X ugualmente ne ha piazzate molte. Lungo diversi marciapiedi sono state installate con tanto di palina di divieto di sosta/rimozione forzata. Sono quasi costantemente occupate da auto a motore termico parcheggiate. Segnalato il problema alla Municipale. Risposta: non possono fare nulla, le piazzole sono sprovviste di segnaletica orizzontale di competenza del gestore.

Oggi invece mi sono recato nell’area Eataly/Lingotto dove è stato aperto il Centro Green Pea dedicato a energia sostenibile e prodotti green di grandi marchi. Enel-X è presente in forze nel Centro. Nel parcheggio ha installato due enormi pannelli solari orientabili a forma di fiore, una pala eolica verticale e ben 18 modernissime postazioni AC/DC per la ricarica. Ma ahimè anche qui le auto parcheggiate sono tutte termiche, ad eccezione della mia ed altre due in ricarica. Vero è che molti automobilisti non sono abituati a lasciare liberi questi spazi. Ma se questi non vengono indicati con una segnaletica a terra specifica, la responsabilità è di chi installa le colonnine. Tra l’altro ogni posto occupato significa un mancato guadagno per chi eroga il servizio. Gianni Montalenti , Torino.

Risposta. Questo degli stalli occupati da auto non-elettriche è un grosso problema, che richiede un intervento normativo. Lo abbiamo più volte segnalato e non mancano di farlo le società che installano e gestiscono le colonnine. Franco Barbieri, fondatore di EvWay, se n’è più volte lamentato pubblicamente. Occorre dare alla Polizie locali la possibilità di rimuovere con il carro-attrezzi le auto che sostano senza ricaricare. Quando mai ti sogneresti di parcheggiare davanti a una pompa di benzina aperta? Quanto a Green Pea, il Centro è aperto da pochi giorni, una sorta di rodaggio dopo vicissitudini legate al Covid 19. Giusto comunque segnalare sia al gestore Oscar Farinetti (l’area è di sua competenza) sia a Enel X la necessità di evidenziare bene che lì non si può sostare. Questo degli stalli occupati da auto non-elettriche è un grosso problema, che richiede un intervento normativo. Lo abbiamo più volte segnalato e non mancano di farlo le società che installano e gestiscono le colonnine.fondatore di, se n’èOccorre dare alla Polizie locali la possibilità di rimuovere con il carro-attrezzi le auto che sostano senza ricaricare. Quando mai ti sogneresti di parcheggiareQuanto a Green Pea, il Centro è aperto da pochi giorni, una sorta di rodaggio dopo vicissitudini legate al Covid 19. Giusto comunque segnalare sia al gestore(l’area è di sua competenza) sia a Enel X la necessità di evidenziare bene che lì non si può sostare.

“La mia Volkswagen non ricarica da Be Charge”

D a febbraio 2020 sono proprietaria (soddisfatta) di una VW E-UP e leggo sempre con interesse i vostri articoli e approfondimenti. L’ho acquistata consapevole dei problemi che avrei dovuto affrontare non avendo la possibilità di ricaricare a casa. Abito all’ultimo piano di una palazzina e non ho box né posto auto. Potete immaginare il sollievo quando ho saputo che nel mio comune, Palazzolo sull’Oglio, Be Charge avrebbe installato 10colonnine di ricarica. L’inaugurazione è avvenuta a fine settembre: potete immaginare il sollievo di non dovermi spostare ogni volta a 10/15 km. Ma poi ho avuto l’amara sorpresa di non riuscire a caricare! Dopo numerose telefonate all’assistenza e segnalazioni tramite app, sono stata contattata da un gentilissimo operatore Be Charge. Mi ha detto che la mia pratica era stata presa in carico: avrebbero contattato la Volkswagen per capire il problema e risolverlo il più velocemente possibile. Mi è stato chiesto di provare a ricaricare alle Be Charge in un altro comune e il risultato è stato lo stesso: impossibile far partire la ricarica! Ho avvisato di nuovo l’operatore, aggiungendo che un ragazzo che lavora a Palazzolo, anche lui con l’e-Up. ha avuto lo stesso problema, togliendomi il dubbio che fosse “colpa” della mia auto. Francesca, Palazzolo (Bs).

Risposta. Abbiamo contattato per prima la Volkswagen, che a sua volta ha contattato Be Charge. Quel che ci è stato spiegato è che “in alcuni casi ci sono installazioni che, per geologia del suolo e altre cause, hanno resistenza di terra non inferiore a 100 ohm. E questa è una delle tipiche cause per cui alcuni veicoli elettrici non accettano di ricaricare, per protocolli di sicurezza o altro“. A Be Charge è capitato con la Renault Zoe e sono state poste in essere alcune azioni correttive, da effettuare solo “in campo” e caso per caso. Be Charge ha aggiunto anche che “al momento misuriamo la resistenza a terra per ogni installazione e quando ci sono questi problemi proviamo ad anticiparli, per quanto possibile“. Il costruttore della colonnina, Entso, non ha segnalato particolari problemi e i casi riscontrati finora con la e-Up sono pochissimi. Ma segnalazioni di disavventure di ricarica, come quella di Francesca, sono preziose per indagare i problemi. E cercare di risolverli, naturalmente. Abbiamo contattato per prima la Volkswagen, che a sua volta ha contattato Be Charge. Quel che ci è stato spiegato è che “in alcuni casi ci sono installazioni che, per geologia del suolo e altre cause, hanno resistenza di terra non inferiore a 100 ohm. E questa è una delle tipiche cause per cui alcuni veicoli elettrici non accettano di ricaricare, per protocolli di sicurezza o altro“.A Be Chargee sono state poste in essere alcune azioni correttive, da effettuare solo “in campo” e caso per caso. Be Charge ha aggiunto anche che “al momento misuriamo la resistenza a terra per ogni installazione e quando ci sono questi problemi proviamo ad anticiparli, per quanto possibile“. Il costruttore della colonninanon ha segnalato particolari problemi e i casi riscontrati finora con la e-Up sono pochissimi. Ma segnalazioni di disavventure di ricarica, come quella di Francesca, sono preziose per indagare i problemi. E cercare di risolverli, naturalmente.