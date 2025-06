Disavventure da guida autonoma: questa Tesla…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Disavventure da guida autonoma: una Tesla Model 3 è finita sui binari a Sinking Spring, in Pensylvania, e poi investita da un treno, per fortuna a bassa velocità. Il guidatore è riuscito a uscire prima dell’urto, senza riportare danni.

Disavventure da guida autonoma Model 3 fuori controllo finisce sui binari

Le autorità americane stanno verificando il racconto del proprietario dell’auto, secondo il quale tutto è accaduto mentre la Model 3 si trovava in “Modalità di guida autonoma“. Fatto sta che l’auto ha superato la la barriera che protegge il passaggio dei treni ed è rimasta incastrata nei binari. Non riuscendo più a spostarla, l’uomo si è affrettato a scendere e a mettersi in sicuerezza, avvisando i servizi di emergenza. Ma prima che i soccorsi potessero intervenire, l’auto è stata investita da un convoglio merci.

I Vigili del Fuoco hanno ordinato di fermare tutto il traffico ferroviario sulla linea interessata, Mentre alcune squadre lavoravano per liberare la Model 3 e toglierla dai binari con una gru. La società che ha effettuato l’operazione, Spitlers Garage & Towing, ha condiviso sul suo profilo Facebook alcune immagini dell’operazione. Ovviamente la Polizia Locale ha aperto un’indagine, visto anche i rischi di conseguenze molto più gravi.

E intanto è in fase di test il nuovo Full Self-Driving

Ovviamnte la vicenda rinfocola le polemiche sulla sicurezza del sistema di guida autonoma Tesla. L’azienda assicura che tutti i suoi veicoli prodotti dal 2016 saranno in grado di guidare autonomamente senza alcuna supervisione, con aggiornamenti software. Ma al momento il conducente rimane responsabile di eventuali comportamenti anomali dell’auto e dev’essere in grado di riprendere il controllo in ogni momento.

Tesla sta attualmente testando la funzione Full Self-Driving (Supervisionato) in Europa, in vista del lancio per i clienti. Dopo aver mostrato le potenzialità del sistema nella rotonda dell’Arco di Trionfo a Parigi (qui il video), un nuovo test è stato fatto a Roma, nel percorso, dal Campidoglio al Colosseo (qui il video).

