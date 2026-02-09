Disavventure con una Porsche Taycan: “Quanti problemi…”

Disavventure con una Porsche Taycan: un lettore racconta i problemi avuti, soprattutto al caricatore di bordo. Per un’auto definita per il resto “straordinaria”, ma con un’affidabilità e un’assistenza non all’altezza delle attese.

Disavventure con una Porsche: “Sono rimasto fermo più volte…”

“Vi scrivo per raccontare la mia odissea a bordo della bellissima Porsche Taycan. L’ho acquistata a marzo 2022 presso Penske Cars – Centro Porsche Bologna dopo essermene innamorato. Un’auto straordinaria da guidare, silenziosa, potente, tecnologicamente affascinante. Quando funziona, ti fa davvero credere nel futuro dell’elettrico. Poi però arriva la realtà. In meno di tre anni sono rimasto complessivamente quasi due mesi senza la mia auto. Non per incidenti o uso improprio, ma per guasti improvvisi che mi hanno lasciato fermo più volte. La scena, purtroppo, è sempre simile. Un messaggio di errore sul Pcm, l’auto che non carica non riparte, una telefonata all’assistenza… E poi lei, la Taycan, che se ne va via sul carro-attrezzi. Rimani lì a guardarla allontanarsi, con una sensazione che capisci solo se l’hai vissuta. Non sai se la rivedrai dopo pochi giorni, dopo settimane o dopo mesi. È successo più volte. L’ultima ad agosto. Ho dovuto fare tutte le attese ferie senza la mia auto, perché era ferma in assistenza. E prima non c’era il pezzo, poi non andavano i computer in Germania“.

“Il problema principale? Il caricatore di bordo da 22”

“Il problema principale ha sempre riguardato il caricatore di bordo. Quello da 22 kW, un componente centrale su un’auto elettrica perché determina i tempi di ricarica. Non si è rotto una sola volta. Si è rotto tre volte. Alla terza rottura, la soluzione adottata non è stata risolvere il problema alla radice, ma sostituire il caricatore da 22 kW con uno da 11 kW. Per chi sta valutando un’auto elettrica, lo spiego in modo semplice. A parità di colonnina in corrente alternata, un caricatore da 11 kW impiega il doppio del tempo rispetto a uno da 22 kW. Tradotto: oggi la mia Taycan ricarica al doppio del tempo rispetto a prima. Il doppio. E qui nasce una domanda che credo sia legittima per chiunque si avvicini all’elettrico: siamo d’accordo che il tempo di ricarica è un elemento cruciale nella scelta di un’auto elettrica? Accettare che un’auto pagata come prodotto premium venga limitata nelle sue funzionalità dopo problemi ripetuti non è semplice. Soprattutto quando quella limitazione non nasce da una scelta del cliente, ma da una conseguenza di guasti mai realmente risolti“.

Disavventure con una Porsche: “Mi aspettavo molto di più dall’assistenza”

“A questo si aggiunge l’esperienza post-vendita: attese lunghe e poco chiare, tempi di riparazione incerti, difficoltà concrete nell’ottenere un’auto sostitutiva adeguata. La sensazione costante di dover insistere, invece di essere accompagnati. Nel tentativo di trovare una soluzione ho provato a scrivere più volte. Alla concessionaria di Bologna. A Porsche italia di Padova. E anche a Porsche Germania a Stoccarda. Non per polemica, ma per cercare ascolto. Purtroppo senza ottenere risposte concrete o un reale supporto nella gestione del problema. Non metto in discussione il progetto elettrico. Non metto in discussione il fascino del marchio Porsche. Metto in discussione il servizio e l’attenzione al cliente nei momenti critici Ed è per questo che oggi posso dire una cosa che non avrei mai pensato: non credo che comprerò più una Porsche. Non per l’auto. Ma perché non ho trovato quel livello di qualità, supporto e accoglienza che mi aspetto da un marchio che si definisce premium“. William Bisacchi

