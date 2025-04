Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Disavventura fantozziana con un Tesla Cybertruck. In California c’è chi ha preso alla lettera quel che disse Elon Musk: “Lo puoi usare in acqua come una barca…”.

Disavventura fantozziana: si è lanciato in acqua pensando di guadare, ma…

“Puoi attraversarci un fiume“, disse il patron nel magnificare le doti del Cybertruck durante la presentazione. “Il Cybertruck sarà abbastanza impermeabile da fungere brevemente da barca, in modo da poter attraversare fiumi, laghi e persino mari non troppo mossi“. Il patron precisò addirittura che l’obiettivo era che un Cybertruck fosse in grado di attraversare l’acqua che scorre tra la base di SpaceX e South Father Island, in Texas, circa 360 metri. Ma si sa che a Musk piace esagerare un po’, mentre nel manuale d’uso del pick-up Tesla si dicono cose ben diverse sulla possibilità di affrontare un corso d’acqua. Eissite sì una “modalità wade, guado“, che aumenta l’altezza di marcia al massimo possibile “pressurizzando temporaneamente il pacco-batteria”. Un assetto che si attiva tramite la “modalità fuoristrada” e che non è coperta dalla garanzia Tesla. E che quindi utilizzi a tuo rischio e pericolo e che comunque non ti basta in situazioni estreme.

La Polizia Strdale californiana: “Siamo tutti per testare i nostri limiti, ma in questi casi…”

Ma purtroppo il proprietario di un Cybertruck di Truckee (California), non sapeva di queste cautele e si è lanciato in acqua pensando che non avrebbe il minimo problema. Il mezzo si è rapidamente bloccato e l’incauto guidatore ha dovuto chiamare i soccorsi, con i quali è giunta sul posto anche la locale Polizia Stradale, la California Highway Patrol (CHP). La quale, dopo avere coordinato il recupero del mezzo sulla terra ferma, senza pietà alcuna ha diffuso via Facebook alcune foto della disavventura. Commentando: “Siamo tutti per testare i nostri limiti…ma forse non la linea di galleggiamento. Ricordate gente: la modalità Wade non è la modalità sottomarino. Se i tuoi piani includono l’esplorazione di grandi spazi aperti, assicurati di conoscere i tuoi limiti e il terreno“. Non è dato sapere quali danni abbia riportato il Cybertruck, ma una cosa è certa: da escludere che il proprietario ripeta l’esperienza…

