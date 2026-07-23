Disavventura con auto elettrica a noleggio: “Ricaricarla…”













Disavventura con auto elettrica a noleggio: Daniele ci racconta quanto capitato a un turista coreano incrociato a Ortisei. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Alla colonnina Alperia trovo un turista in difficoltà…”

“V i scrivo per raccontarvi quanto accaduto durante le vacanze ad un povero turista sudcoreano, perché a mio avviso ha del paradossale. Ci troviamo a Ortisei, in Val Gardena (BZ). Dopo una settimana di vacanza, vado un sabato pomeriggio alla colonnina fast di Alperia per ricaricare il necessario per il viaggio di rientro. All’arrivo trovo un signore sulla sessantina, sudcoreano, che con evidente difficoltà cerca di avviare la ricarica per la Peugeot e-208 avuta a noleggio. Mentre ricarico la mia auto (da QR code previa registrazione, non con pagamento diretto mediante carta di credito), mi avvicino e gli chiedo in inglese se avesse bisogno di aiuto. Mi risponde con una pacatezza e gentilezza tipica del mondo orientale che ha problemi ad avviare la ricarica da quasi 2 ore! Penso che un italiano avrebbe già dato fuoco alla colonnina molto prima…

Disavventura con auto elettrica…/ “Ma dargli una card no?”

Ad ogni modo gli chiedo il permesso di fare io la registrazione col suo smartphone sul sito Alperia in italiano. Qui vado in difficoltà anch’io. In Corea non esiste codice fiscale, ma il sistema lo richiede come dato obbligatorio. Non ne vengo fuori. Chiamo il servizio clienti di Alperia che, seppur gentilissimo, non riesce a darmi un’alternativa: il codice fiscale serve per la fatturazione. Mi stufo ben prima di lui e gli propongo di fargli io la ricarica col mio account e darmi il corrispettivo in contanti. Ovviamente accetta. E mentre aspetto con lui la lenta ricarica (a 40kW con batteria al 20%!!) mi faccio raccontare del noleggio prenotato online da casa. Con l’auto ritirata in aeroporto e... arrangiati. Vabbè, mi dico, sono in vacanza, me la racconto con un gentile signore che vive dall’altra parte del mondo. Ma chiedo: dare una tessera RFID insieme all’auto è chieder troppo? ”. Daniele Sacilotto

Risposta. La domanda finale è quella giusta: non si può lasciar solo un turista straniero nella piccola jungla della ricarica italiana. Non dovrebbe essere difficile munirlo di una card con la quale computare quanto speso alla colonnina durante il noleggio, no?