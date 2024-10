Disastro elettrico Ford: perdite per 5 miliardi di $

Disastro elettrico Ford: si prevede che per l’intero 2024 le perdite della divisione Model e raggiungano quota 5 milioni di dollari, pari 4,630 miliardi di euro.

Disastro elettrico Ford: vendite -11% e sorpasso da GM

È una faticaccia fare auto elettriche nel Paese di Tesla. Ne sa qualcosa Ford, che continua ad annunciare risultati economici disastrosi per la sua divisione EV, denomina Model e. In nove mesi siamo arrivati a 3,7 miliardi di dollari ed è la stessa Casa di Deaborn a prevedere che per fine anno si superino i 5 miliardi. Il fatto è che le vendite, invece di prendere quota, continuano a calare: meno 11% nei primi 9 mesi del 2024 a 101 mila unità. Nei soli Stati Uniti si è arrivati a quota 67.869, un dato che ha portato al sorpasso da parte del rivale storico General Motors, salito a 70.450. Il fatto che Ford, che è un costruttore generalista, non è ancora riuscito a mettere in pista modelli di grandi numeri. La Mustang Mach-e, la Capri e la stessa Explorer sembrano nvigare dentro nicchie del mercato dell’elettrico. Con vendite che non si contano certo in centinia di migliai di pezzi, come richiederebbe un marchio generalista come Ford.

Azioni dure per contenere le perdite

Il calo delle vendite, che la Casa americana imputa a un mercato sempre più competitivo, ha inciso sui ricavi della divisione Model e in modo ancora più significativo. Il saldo è del – 33%, a causa evidenemente della necessità di praticare sconti che rendessero i prodotti più attraenti. Il numero uno Jim Farley parla di “azioni dure” per limitare le perdite della divisione, ma il primo passo da fare è convincere il mercato della bontà dei prodotti Ford a batterie. Tutt’altra musica sul fronte Tesla, con l’azienda di Elon Musk impegnata nello sprint finale dell’ultimo scorcio 2024, per risultare i risultati di vendita dello scorso anno. Tra e misure intraprese, si segnala l’avvio di una campagna “tasso-zero” nel grande mercato cinese, per i clienti che comprano a rate. L’obbiettivo è superare il dato di vendita del 2023, pari a 1,8 milioni di immatricolazioni: L’asticella è alta, ma alla pprtata del marchio americano.