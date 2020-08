Disastro ecologico in mare da petrolio: E il litio? E le batterie?

L’ultimo disastro ecologico è a firma di Wakashio, la nave giapponese arenatasi contro una barriera corallina il 25 luglio con 4.000 tonnellate di carburante a bordo. L’incidente ha creato una marea nera che si vede dallo spazio. Centinaia di tonnellate di idrocarburi a macchiare il mare cristallino della costa delle Mauritius.

Eppure dell’inquinamento marino da petrolio si parla poco. Quando si parla di barche elettriche invece non manca la classica domanda: E il litio? E le batterie? Ma solo in Mediterraneo ogni anno si sversano ogni anno 100.000 tonnellate di idrocarburi.

Le barche a motore inquinano ogni giorno oltre a provocare disastri ecologici

Chiaro che nessun materiale inquinante deve finire in mare e la dispersione del litio nel mare sarebbe un problema. Ma le batterie si possono recuperare e non c’è un trasporto continuo di litio. La differenza chiara è questa: le barche elettriche non sversano idrocarburi e non producono emissioni. Quelle a derivati del petrolio sempre e continuamente e in caso di incidente creano disastri ecologici.

Per fortuna sulla Wakashio sono intervenute delle unità di soccorso che hanno pompato al sicuro gran parte degli idrocarburi dei serbatoi. Si è impedita una catastrofe ben maggiore nella barriera corallina considerata un santuario, riconosciuto dalla convenzione di Ramsar, per la fauna selvatica di rilievo mondiale.

Ma di disastri ecologici “petroliferi” è disseminato il mare. E soprattutto l’inquinamento da idrocarburi è giornaliero e sempre in azione.

Le batterie si possono recuperare, i costi immensi dei disastri da petrolio

Se una barca/nave elettrica si rompe negli oceani non è per niente facile recuperare le batterie. Ma può succedere come ha testimoniato a Vaielettrico.it il velista oceanico Matteo Miceli (leggi qui). Soprattutto lungo la linea di costa e nei laghi l’operazione non presenta difficoltà insormontabili. Non sempre, invece si riesce a recuperare il petrolio disperso in mare dopo gli incidenti. Pensiamo in Italia alle 140 mila tonnellate d’idrocarburi dispersa in mare a seguito dell’incidente della petroliera Haven, in Liguria nel 1991.

Ogni anno oltre 100 mila tonnellate di greggio disperse nel Mediterraneo

Secondo i dati di UNEP MAP riportati da Legambiente: “Ogni anno finiscono in mare e quindi in parte anche sulle coste del Mediterraneo oltre 100 mila tonnellate di greggio“.

Stop ai disastri ecologici

Sempre secondo l’associazione ambientalista: “Il rapporto State of the Mediterranean Marine and coastal Environment della Convenzione di Barcellona, decuncia che il traffico marittimo costituisce la fonte principale di inquinamento da idrocarburi“. Sono quantità di diversa origine e finite nel mare per diversi motivi ma sempre legate all’economia del petrolio. Che non si può difendere e preservare con la scusa della dispersione delle batterie al litio in mare.

