“Diritto e Rovescio”, EV driver si mobilitano contro la “censura” di Mediaset

Basta fake news sull’auto elettrica, basta censure contro chi cerca di smontarle: gli Ev driver si mobilitano organizzando un raduno davanti alla sede di Mediaset, il 9 gennaio prossimo, quando sarà registrata la prossima puntata della trasmissione “Diritto e Rovescio” condotta da Paolo Del Debbio.

Raduno il 9 gennaio davanti agli studi Mediaset di Cologno Monzese

All’iniziativa hanno già aderito una settantina di soci dell’associazione EV Team. Si presenteranno in viale Europa 44, a Cologno Monzese, sede degli studi di registrazione di RTI-Mediaset. Ma uno dei promotori, Vincenzo Di Bella, ci comunica di essere in contatto con altri gruppi di automobilisti elettrici di tutta Italia, pronti a partecipare. L’iniziativa nasce come esplicita manifestazione di solidarietà verso Vaielettrico «vittima di una inammissibile censura, seppur velata con il pretesto della violazione del Copyright» ci dice Di Bella.

Di Bella (EV Team): “Solidarietà a Vaielettrico che ha semplicemente esercitato il diritto di cronaca”

«Nulla contro il conduttore, che rivendica la sua indipendenza e proprio per questo apprezziamo– continua Di Bella –. Ma siamo allibiti per il comportamento dell’emittente RTI-Mediaset contro un giornalista altrettanto indipendente e apprezzato come Paolo Mariano che garbatamente ha criticato e confutato il servizio sul viaggio Milano-Caserta in 15 ore e 8 ricariche andato in onda all’interno della trasmissione “Diritto e Rovescio”. Mariano ha esercitato un legittimo diritto di cronaca, ben rappresentando il pensiero e le esperienze dirette di tutti noi automobilisti elettrici». Vaielettrico ringrazia Ev Team per la solidarietà e invita i propri lettori ad aderire all’iniziativa. Seguiremo l’evolversi della vicenda, comunicando i dettagli quando saranno definiti.

