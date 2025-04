Diritto a inquinare: Stellantis, Toyota e Ford non vogliono il crollo di Tesla

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Stellantis, Toyota, Ford sono sempre più preoccupate per il crollo delle vendite di Tesla: comprano una parte dei permessi per inquinare della società di Elon Musk per evitare le multe della Commissione Ue

Era un paradosso già prima. Gruppi di primo piano che acquistano i permessi per emettere CO2 dal primo produttore al mondo di auto elettriche. In pratica, dall’imprenditore che sta costringendo tutto il settore a investire nella transizione verso l’auto elettrica. In pratica, finanziandone un ulteriore crescita dove già domina le quote di mercato.

Ma i conti potrebbero presto non tornare. E non soltanto per Tesla. L’adesione al progetto Maga (Make America Great Again) di Donald Trump, non ha di certo favorito l’immagine nel mondo di Musk. E di conseguenza ha danneggiato il marchio automotive. Per non parlare degli interventi a gamba tesa dell’imprenditore sudafricano nella politica dei Paesi europei. Come gli endorsement a favore dei partiti di estrema destra, dalla Germania alla Francia.

Stellantis e le altre case automobilistiche comprano da Elon Musk i crediti in eccesso per inquinare ed evitare le multe Ue

La sua discesa in politica è coincisa con l’inizio del crollo delle vendite di Tesla, in Europa in particolare. Più contenuto il calo in Cina, ma sufficiente per garantire alla rivale Byd di effettuare il sorpasso negli acquisti sul mercato interno. In Europa, le vendite sono scese in media del 40% nei primi mesi dell’anno rispetto allo steso periodo del 2024.

Peccato che grandi gruppi a partita da Stellantis, Ford e Toyota contano molto su Tesla per i diritti a inquinare. Ed evitare le multe salate per chi non riuscirà a diminuire del 15% le emissioni. E’ vero che la Commissione Ue ha garantito che rinvierà i controlli sulle emissioni di CO2 delle auto: non saranno più annuali, bensì ogni tre anni. Di fatto, anche le eventuali multe scatteranno l’anno prossimo. Dando più tempo alle case automobilistiche per adeguarsi. Ma una Tesla che continua a perdere quote di mercato significa che non potrà più vendere i crediti ad inquinare alle altre case automobilistiche.

Un bel problema, visto che con quei crediti Stellantis&Co speravano di compensare il fatto di non raggiungere in tempo il calo del 15% di emissioni. Non dovrebbe essere un problema per il mercato Usa, visto che il presidente Donald Trump vuole cancellare tutta la politica a protezione dell’ambiente degli ultimi anni. Ma rimane un problema in Europa, dove la Commissione ha appena confermato le suo politiche in favore della auto a emissioni zero.

