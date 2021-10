Dilemmi sulle wallbox: meglio intelligenti? Vaielettrico risponde

Auto elettrica, ricarica domestica, wallbox più o meno intelligenti. E’ la classica “trinità” della mobilità sostenibile. Ma è priprio necessaria la wallbox? Abbiamo già risposto in altre occasioni (la nostra risposta è sempre stata “sì!) e abbiamo attivato anche offerte mirate per i nostri lettori per consentire loro di acquistarne una a prezzi più vantaggiosi. Tuttavia rispondiamo volentieri a Matteo, Luca e Tommaso che ci ripropongono il loro dilemma. Ci aiuta Gianni Catalfamo, fondatore di One Wedge e autore del libro “ Cento risposte (e oltre) alle tue domande sull’auto elettrica “.

Wallbox intelligenti, è una spesa inutile?

Matteo chiede:

vi seguo con molto interesse e gratitudine da parecchi mesi.

Oggi i miei genitori hanno ordinato una Dacia Spring, che per loro che si muovono esclusivamente in città e periferia è perfetta. Ho questo dubbio: per ricaricare a casa la Dacia Spring è necessario/consigliato il wallbox?

Luca chiede:

sono una new entry del mondo elettrico in attesa della Twingo ZE ma vi seguo ormai da parecchio tempo perchè appassionato di questo mondo. Ho un dubbio riguardante la combinazione tra Twingo e una wallbox smart (tipo Prism etc..).

Ha senso utilizzare questo genere di wallbox per regolare la carica della Twingo, aggiornarla via wifi, gestire il carico (calcolando che penso di caricare 1-2 volte a settimana, non giornalmente) o è una spesa inutile? Calcolate che ho anche fotovoltaico ma sinceramente non so quanto riuscirò a sfruttarlo (dipende un pò dal weekend perchè in settimana la macchina verrà caricata sicuramente la sera/notte).

Dato che la spesa tra wallbox classiche e intelligenti è quasi doppia non vorrei farmi prendere dalla smania tecnologica e spendere un sacco di soldi per niente.

Vaielettrico risponde:

La wallbox è una garanzia di sicurezza che noi riteniamo indispensabile. Se dotata di cavo integrato, come i modelli migliori anche di prezzo medio, è anche una gran comodità in alternativa al cavo di ricarica in dotazione che ogni volta va tolto da bagagliaio, svolto, innestato al connettore lato auto e alla presa.

Infine, con una spesa doppia (ma su cifre di alcune centinaia di euro) le wallbox intelligenti evitano da subito qualsiasi rischio di sovraccarico, e, in prospettiva, molti altri servizi come l’integrazione con il fotovoltaico, il controllo da remoto, il dialogo con la rete e la ricarica bidirezionale.

Wallbox: potenza, funzionalità e sicurezza

Tommaso chiede:

Ho una Peugeot 208 del 2014 con soli 94000 km ma pensavo di cambiarla sfruttando gli incentivi e invece per il momento niente.

Avendo comunque tempo libero mi stavo mettendo a guardare le colonnine di ricarica da abbinare ad una futura auto 100% elettrica. Posso ricaricare al mio posto auto dove ho già una presa che finora ho usato per gonfiare le gomme con il compressore o per aspirare gli interni con l’aspirapolvere.

L’idea era di approfittare del passaggio gratuito (notturno e festivi) e chiedere di passare dagli attuali 3kW ai 7kW per il contratto di casa.

Un amico elettricista potrebbe portare un cavo dedicato dal contatore alla colonnina, in modo da essere certo che i cavi reggano l’utilizzo di quella potenza per diverse ore. E io acquisterei la wallbox più adatta sia alla prossima auto che ad un eventuale successiva.

E qui mi sorgono i dubbi…

Se volessi ricaricare una macchina X senza superare i 6kW e presumendo auto con attacco di tipo 2, quale wall box dovrei prendere?

So di wallbox intelligenti controllabili da remoto. La mia si potrebbe attaccare alla connessione di casa visto che dal mio posto auto prendo la wifi del router di camera mia senza problemi.

Potete darmi una mano con queste info o serve altro?

Grazie per ora, siete davvero un punto di riferimento fondamentale!!

Gianni risponde

Caro sig.Tommaso, mi raccomando: quando le farà l’impianto, il suo amico elettricista non si dimentichi degli organi di protezione e le rilasci anche la certificazione di conformità alla norma tecnica che è la CEI64-8-7-722.

Per quanto riguarda la seconda parte della sua domanda, tutte le wallbox sono compatibili con tutte le auto. Ovviamente una wallbox a 7kW caricherà al massimo a quella potenza e se lei un domani dovesse cambiare auto e prenderne una che va a 11kW la wallbox funzionerà lo stesso, ma non alla massima potenza accettabile dall’auto. Esistono in effetti in commercio numerosi prodotti che offrono una gestione intelligente del carico (di solito denominata commercialmente “smart load management”) proprio per evitare il problema da lei descritto. Ovviamente non possiamo fare nomi, ma se richiede esplicitamente questa caratteristica a chi vende, vedrà che l’offerta è piuttosto ampia.

