Diffido delle auto cinesi, chi mi darà l’assistenza? E la sicurezza? Un lettore è tentato di acquistarne una, ma ha due dubbi almeno a frenarlo. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Diffido delle auto cinesi: se ha un problema…

“ V edo che parlate molto di auto elettriche cinesi e del successo che stanno avendo, non solo in Italia. Io ci avevo fatto pensierino a un’utilitaria elettrica cinese e sono anche andata a vederla dal rivenditore. Mi sono bloccato per una serie di perplessità, ve ne cito due in particolare. La prima è legata alla sicurezza. Su Facebook c’è chi scrive che sono fatte di plastica e che al primo urto si accartocciano. È sicuramente un’esagerazione, ma non me la sento di fare un salto nel buio per un’auto che useremmo in quattro in famiglia. Il secondo dubbio è legato all’assistenza. Vedo sui giornali romani le pubblicità di rivenditori spuntanti come funghi, per marche mai sentite. Ma ci saranno ancora tra cinque o sei anni se mi capiterà di avere un problema? Già con i marchi nostrani non è semplice…Grazie per l’attenzione e complimenti per il vostro sito“ . Daniele Fabbri

Sulla sicurezza ci sono test rassicuranti, sull’assistenza…

Risposta. Cominciamo dalla sicurezza, tema cruciale. Tutte le auto vengono sottoposte a una serie di crash-test per verificarne la resistenza in caso di incidente. E le cinesi ne escono decisamente bene. Nella foto in alto c’è riprodotta una BYD Dolphin Surf, modello ben venduto anche da noi, dopo un urto frontale nelle prove di riferimento in Europa, quelle di Euro NCAP. Il risultato è decisamente confortante, come confermano le 5 stelle di giudizio complessivo, il massimo. Risultato conseguito anche nell’ultima tornata di test da altri modelli cinesi, come le Lepas L4, L6 e L8 e le GWM Ora 5 (foto qui sopra) e H7. Per quel che riguarda l’assistenza, ci sono precise normative a imporre che il servizio venga assicurato anche dopo l’uscita di produzione di un modello. Se e come i costruttori cinesi rispetteranno queste leggi, lo potremo vedere solo nel tempo. Cominciamo dalla sicurezza, tema cruciale. Tutte le auto vengono sottoposte a unaper verificarne la resistenza in caso di incidente. E le cinesi ne esconoNella foto in alto c’è riprodotta unamodello ben venduto anche da noi, dopo un urto frontale nellein Europa, quelle diIl risultato è decisamente confortante, come confermano le 5 stelle di giudizio complessivo, il massimo. Risultato conseguito anche nell’ultima tornata di test da altri modelli cinesi, come lee lePer quel che riguarda l’assistenza, ci sonoa imporre che il servizio venga assicurato anche dopo l’uscita di produzione di un modello. Se e come i costruttori cinesi rispetteranno queste leggi, lo potremo vedere solo nel tempo.