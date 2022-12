L’auto solare Sion in crisi? In acqua Magonis naviga con il sole

Se su strada l’auto elettrica stenta come dimostra il difficile caso della Sion (leggi qui), in acqua si riesce a navigare (non sempre in totale autonomia) con il sole. Diversi i casi: dai catamarani Silent-Yachts al Magonis Wave e-550 che sarà presentata al Boot Dusseldorf.

Pannelli a far da tetto e non solo

Il catamarano Sunreef100Eco installa a bordo ben 242 metri quadri di fotovoltaico grazie alla vela e gli armatori parlano di una estesa autonomia (leggi qui). Anche la barca a vela Maserati del navigatore Giovanni Soldini è fasciata con il fotovoltaico. Con la vela viene facile ma ci sono sempre più barche a motore che investono sull’alimentazione con i pannelli. Questa l’evoluzione, per esempio, della spagnola Magonis Wave e-550 che abbiamo provato a Venezia (leggi qui).

Magonis ha sviluppato un tendalino solare pieghevole e flessibile per Wave e-550 e secondo le specifiche fornite dal cantiere “può caricare fino a 1kWh oltre a fornire ombra. Quando la barca naviga a una velocità di 4 nodi richiede 1kWh e può davvero essere autonoma grazie al sole“.

Si tratta di una navigazione lenta; a Venezia però siamo intorno ai limiti di velocità. Inoltre per numerosi usi turistici dove la contemplazione del paesaggio naturale, anche artistico lungo i fiumi delle città d’arte, è più importante della velocità la barca elettrica può essere solare.

Le barche da diporto poi non si usano tutti i giorni e quando sono ormeggiate possono ricaricare la batteria e garantire la riserva di energia pulita. Stesso discorso quando sono ancorate in mare. Insomma la strada solare, seppur complessa, si può percorrere. E anche quando non assicura un’autonomia completa può diventare uno strumento che garantisce una forte integrazione energetica.

Dalla colonnina alla boa che ricarica

Oltre alle innovazioni sul sistema di propulsione, la mobilità elettrica permette lo sviluppo dei sistemi di ricarica e di trasformazione dell’energia. Magonis, per esempio, oltre il tendalino solare presenta la boa di ricarica: il MAGBooy. Questa “rende la ricarica accessibile per le barche ovunque, avvicinando le infrastrutture nautiche. La batteria riceve energia da un cavo subacqueo che collega la boa alla rete elettrica cittadina“.

Il video della Magonis

Come funziona? “Per caricare si avvicina la barca alla boa, si prende il cavo di ricarica della boa e si collega alla barca. Il MAGBooy apre nuove opportunità soprattutto nelle aree che non hanno stazioni di ricarica“. Soluzioni per produrre energia pulita e per facilitare la ricarica nei siti non ancora pronti.

