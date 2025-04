Altro dietrofront della maggioranza sulle auto aziendali

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Altro dietrofront della maggioranza di governo sulle auto aziendali: per il 2025 era stata approvata una norma per favorire elettriche e ibride plug-in. Ora…

Altro dietrofront della maggioranza: pressing sul governo per non penalizzare benzina-diesel

La maggioranza ha sollecitato il Governo a tornare ancor di più sui suoi passi. E valutare la possibilità di apportare un ulteriore allentamento, rispetto a quello già previsto da un emendamento dei relatori al Dl Bollette, alla stretta fiscale ‘green’ sulle auto aziendali concesse in uso ai dipendenti.

La richiesta è quella di ‘salvare’ dall’inasprimento fiscale per l’uso promiscuo anche i veicoli benzina e diesel, ordinati comunque entro il 2024, ma consegnati anche oltre il prossimo 30 giugno. Sconfessando quanto la stessa maggioranza aveva deciso solo pochi mesi fa.

È quanto si è appreso da fonti della maggioranza a margine dei lavori della commissione Attività produttive della Camera. Dove sono iniziate le votazioni sugli emendamenti al decreto legge con le misure per famiglie e imprese contro gli ultimi rincari energetici.

Si va in direzione opposta rispetto a quanto deciso pochi mesi fa

Una proposta di modifica depositata dai relatori la settimana scorsa, con parere positivo dell’Esecutivo, prevede l’esclusione dalla stretta per le auto in consegna entro il primo semestre.

Indicando un onere derivante dal rinvio, per il 2025, pari a 8,3 milioni (e a 9,5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 1,2 milioni per il 2028). Ma ora si chiede di andare anche oltre fine giugno. L’eventuale nuovo testo potrebbe arrivare all’esame della Commissione entro mercoledì 9 aprile, sotto forma di ‘riformulazione’ del Governo all’emendamento già presentato dai relatori.

Sarebbe interessante, a questo punto, sentire le aziende che si erano mosse nelle loro acquisizioni di auto aziendali prendendo atto delle decisioni drl governo per il 2025. Decisioni che vengono continuamente rimodulate in corsa, andando in direzione opposta rispetto a quanto deciso solo pochi mesi fa.

