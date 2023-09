Dietro le quinte del processo di ricarica: affidabilità vo cercando

«Poiché l’argomento del funzionamento, e malfunzionamento, delle colonnine è caldo e spesso viene usato per considerare il passaggio alla mobilità elettrica un problema _ ci scrive Paolo Casdciello _ ho pensato di scrivere un articolo tecnico (spero non troppo) sul funzionamento del processo di ricarica». I lettori più assidui di Vaielettrico conoscono Paolo per i sagaci commenti con il nick Endyamar. Oggi lo scopriamo nella sua veste professionale di informatico. E noi lo ringraziamo.

di Paolo Casciello

Sono informatico, mi occupo di sistemi complessi, scalabilità e interoperabilità tra sistemi eterogenei da ormai quasi 25 anni.

Premetto che non lavoro direttamente nel settore charging, quello che segue è frutto della documentazione tecnica studiata sull’argomento e della mia esperienza in contesti simili. In calce vi saranno le fonti utilizzate.

Prima di tutto, parliamo degli standard

La nascita delle colonnine ha richiesto la creazione di protocolli condivisi, come si fa per qualsiasi cosa sul mercato, e la definizione di standard.

Attualmente lo standard de facto di praticamente tutti i sistemi di ricarica al mondo è l’OCPP, protocollo standard open sviluppato da Open Charge Alliance.

Open standard significa che è liberamente scaricabile (trovate i link nelle fonti) e quindi consultabile da chiunque. Del resto non ha nulla da nascondere. Significa che chiunque produca colonnine o strumenti del settore, può liberamente implementare il supporto a OCPP per poter comunicare con altri device o software compatibili.

Per chi non è abituato al concetto di “protocollo standard”, è come se fosse una lingua franca conosciuta e parlata da tutti gli attori del circuito di ricarica.

Abbiamo poi un altro standard, l’ISO 15118 che sta andando a sostituirsi al precedente IEC 61851. Questo è il linguaggio parlato tra il veicolo e la colonnina. Molto importante perché è in questo canale che si gioca l’effettiva ricarica e il tanto ambìto Plug&Charge, nonché il V2G.

Gli attori coinvolti e un po’ di glossario per non perderci.

Le colonnine (Charging Station) sono lo strumento che tutti conosciamo. Sono il nostro punto di contatto.

L’auto (EV) la colleghiamo al componente della colonnina chiamato EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment). Quest’ultimo gestisce i connettori (CCS2, TYPE2, ecc)

Il sistema di controllo delle colonnine (CSMS) è il sistema remoto dell’operatore della colonnina che “pilota” la colonnina e ne monitora lo stato.

Questa è la situazione più semplice in assoluto. Riassunta nello schema che segue che rappresenta schematicamente una installazione di 2 colonnine con 2 connettori.

Quindi, semplificando, la colonnina comunica con il sistema informativo dell’operatore della colonnina (il CSMS) che è, appunto, remoto. Per farlo necessita di una connessione dati, Internet insomma.

Tutto bello ma quando io arrivo alla colonnina cosa succede?

Ovviamente parliamo di colonnine a pagamento, quelle gratuite o casalinghe sono ovviamente una semplificazione di quanto vedremo.

La prima fase è l’autenticazione. E già qui può avvenire in due modi: app e rfid.

Sembrano simili ma in realtà sono opposti. L’autenticazione via App avviene da remoto: il CSMS dell’operatore invia alla colonnina un messaggio che la istruisce ad autorizzare il processo di ricarica. Viene comunicato un identificativo del processo di ricarica che la colonnina utilizzerà da quel momento in poi per comunicare al CSMS cosa accade.

Il dialogo fra colonnina e gestore

Quindi, semplificando, l’operatore dice alla colonnina “Inizia pure, l’ho autenticato io e il suo codice è XYZ”.

Prima di proseguire vediamo il caso RFID. In questo caso la colonnina comunica al CSMS il codice della carta RFID e il CSMS sa, secondo i suoi sistemi/accordi ecc, come associare l’account dell’utente alla RFID letta dalla colonnina.

A questo punto viene comunicata l’autorizzazione alla colonnina per iniziare la ricarica (o meno) e l’identificativo del processo di ricarica, come sopra.

E il dialogo fra colonnina e veicolo

Il processo di ricarica parte, la colonnina inizia a comunicare con il veicolo (usando il protocollo IEC 61851 o ISO 15118) e scorrono i preziosi elettroni per la nostra assetata batteria.

Durante il processo di ricarica la colonnina è autonoma e invia al CSMS aggiornamenti. Chiaramente queste informazioni non sono bloccanti e l’eventuale offline non è un problema.

Da remoto è possibile interrompere la ricarica, come nel caso di stop via App.

Nel caso di stop via RFID, la colonnina potrebbe essere, teoricamente, autonoma. Tuttavia molto spesso anche la richiesta di stop viene inviata al CSMS che la convalida.

Ma tutti noi sappiamo che se la colonnina è offline possiamo interrompere la ricarica comunque. Attenzione: non se la colonnina è spenta (si, il metodo c’è).

E nel caso di roaming? Quattro possibili problemi

In base a quanto esposto precedentemente, l’interoperabilità (roaming) avviene lato CSMS, quindi lato operatore. Tecnicamente è uno dei casi peggiori in quanto abbiamo 4 points of failure (cose che possono non funzionare): la colonnina, la connessione internet, l’operatore della colonnina, il proprio operatore.

Free To X, in quanto operatore wholesale, funziona soltanto in roaming, quindi l’ID della nostra scheda RFID deve essere inviato a Free To X che provvederà a inoltrarlo all’operatore con il quale abbiamo il contratto che a sua volta autorizza Free To X alla ricarica.

Dici POS o Carte di Credito? La complessità aumenta

Nel caso di POS, sia esso Bancomat o Carte di Credito, la complessità rispetto al caso base aumenta. La colonnina non si occupa della transazione. Anzi, si entra in un caso simile all’attivazione via App.

La colonnina è dotata di un terminale di pagamento, connesso a sua volta a Internet e all’istituto bancario / gateway di pagamento che lo controlla. Il terminale si occupa di autorizzare la transazione.

A questo punto il messaggio di autorizzazione viene inviato dal gateway di pagamento (avrete visto di sicuro sul territorio italiano i POS di Nexi, SumUp, ecc ecc. Ecco, questi sono i gateway di pagamento) il quale invia all’operatore della colonnina la conferma di pagamento legata alla colonnina. L’operatore tramite il suo CSMS invia alla colonnina l’attivazione della ricarica.

Si, rispetto all’app è più complicato perché introduciamo un ulteriore rischio di intoppo nella comunicazione dal POS al gateway e dal gateway all’operatore. Nel caso di app, il tutto si svolge già nel “regno” dell’operatore.

Con il contante un altro schema ancora (improbabile)

I più smaliziati e attenti (e pazienti per essere arrivati sino a qui) potrebbero notare che questo meccanismo potrebbe supportare anche il contante. Verissimo. Non fa una piega. Non è una casistica censita dal protocollo (almeno per ora) perchè rientra nel caso in cui la colonnina abbia la capacità di autorizzare autonomamente le proprie sessioni di ricarica.

In questo caso un terminale per la lettura del contante potrebbe comunicare alla colonnina la somma autorizzata e la colonnina, che può essere istruita tramite protocollo su quali siano le sue tariffe, potrebbe erogare un numero di kWh coerenti con la somma.

Sebbene fattibile, è poco pratica per la complessità che introduce lato operatore il dover gestire delle casse di denaro contante dislocate sul territorio. Pensiamo anche al rischio furti.

E la ricarica Offline??

Argomento interessante. Il protocollo la prevede. Una colonnina potrebbe essere autorizzata ad attivare una ricarica anche quando offline. Salvando nella propria cache locale i dati della RFID utilizzata.

Al momento del ritorno online, la colonnina invia a casa i dati delle sessioni offline così che l’operatore possa procedere alla rendicontazione.

Il vincolo di questa possibilità non è tecnico. L’operatore deve avere “fiducia” nei propri clienti. Se ci pensiamo, si tratta di autorizzare alla cieca, senza avere la certezza di poter poi incassare.

Trivia: ad Agosto 2023, in una delle giornate di bollino rosso per il traffico, per qualche ora EnelX pare abbia attivato questa modalità. Avendo un problema lato CSMS, tutte le colonnine autorizzavano la ricarica al passaggio della RFID anche senza comunicazione remota.

E il Plug & Charge? Dicono sia la manna. Ma…

E’ il più chiacchierato, il più ambito, il più invidiato. E’ il Plug & Charge!

Vero ma… andiamo con ordine.

Innanzitutto dove si colloca nello schema iniziale? Tra la macchina e la colonnina. E cosa fa di preciso? Semplice, l’autenticazione.

Ehi, aspetta, ma quindi è come usare la RFID??

Si. Ma con qualche limite in più. E possibilità in più.

Il protocollo definisce che la colonnina deve inviare al CSMS un identificativo dell’utente che inizia il processo di carica. Questo identificativo, è chiamato idToken.

Nel caso di Plug & Charge, questo token è di fatto un contract certificates. Purtroppo non è facile spiegarlo con parole semplici. Possiamo immaginarlo come un contratto, firmato digitalmente da una entità riconosciuta a livello internazionale, contenente i dati del vostro contratto con il vostro operatore (che deve comunque essere in roaming con l’operatore della colonnina).

E’ esattamente la stessa tecnologia del https nei siti Internet.

Grazie ad un amico proprietario di una VW (casa che ha implementato il P&C sulla rete Ionity) metto di seguito le foto della configurazione, lato vettura.

Nell’immagine si nota il campo “EMAID”: è l’identificativo del contratto con l’operatore, in questo caso ELLI, che viene inviato all’interno del contract inviato dalla vettura alla colonnina.

La colonnina non sa cosa farsene e può solo mandarlo al CSMS per validazione. Il CSMS verifica l’autenticità della firma del contratto e autorizza l’erogazione.

Ferma, ma così è uguale agli altri metodi.

Si. Esatto.

In realtà è peggio. Il protocollo chiarisce che la colonnina deve validare questa comunicazione. Quindi nel caso di P/C non è prevista la ricarica offline.

Ma non tutto è perduto: l’utente può comunque utilizzare gli altri metodi (app/RFID), uno dei quali potrebbe funzionare.

E questi sono i limiti, le possibilità in più quali sono? Nel token di cui sopra possono girare anche informazioni relative al pagamento. Teoricamente , potrebbero viaggiare anche gli estremi di pagamento, come una carta di credito.

In futuro vedremo se qualche operatore sfrutterà questa possibilità. Per ora è necessario un contratto a parte con l’operatore che si vuole usare o un operatore in roaming.

Dalla mia esperienza posso immaginare che, almeno in Europa, la cosa sia molto remota. In quanto i regolamenti per trattare dati di pagamento sono molto stringenti (e questo è un bene). Per gli addetti ai lavori mi sto riferendo alla compliance PCI DSS.

Conclusioni: è tutta questione di comunicazioni

L’argomento è più vasto di quanto ho trattato. Gli addetti ai lavori potrebbero contestare varie semplificazioni. Sono volute e necessarie per lo scopo del presente articolo.

La ricarica è un processo sia semplice che complesso. Semplice quando non richiede autenticazione, come nel caso delle nostre wallbox di casa. Complesso quando richiede un pagamento e la necessità di autorizzare l’operazione.

I disservizi che vediamo sono per la maggior parte dei casi dovuti alla parte “complessa”, alla necessità di comunicazione con l’operatore.

E’ inutile sperare in un miglioramento della situazione concentrandosi sul miglioramento dell’esperienza utente. Questa sarà di sicuro gradita ma la differenza la fa la capacità dell’operatore di gestire la comunicazione con la propria rete di colonnine. E’ solo qui che si gioca la partita.

Se tutto funziona bene, usare il plug & charge, la RFID e l’app sarà a piacere.

Non ho voluto citare Tesla e lascio ai lettori, alla luce di quanto esposto, capire a cosa sia dovuta la nomea dei Supercharger.

