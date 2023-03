Dietro le quinte del caro tariffe: perchè cambiano e cosa ci aspetta

Dopo la rimodulazione delle tariffe di Enel X Way ci si chiede cosa faranno i concorrenti. Abbiamo provato ad interpellare i maggiori, ma nessuno è stato disposto a sbilanciarsi. Sembra improbabile che a breve possa esserci l’atteso taglio alle tariffe, ma non è detto che i tutti seguano l’esempio dell’azienda leader ritoccandole al rialzo. Nessuno ha deciso, insomma, ma tutti stanno valutando le varie opzioni. E queste che seguono sono le variabili in ballo.

Cambiano le auto, crescono le percorrenze

Lo scenario di base, ci dicono, è radicalmente cambiato negli ultimi due-tre anni. La percorrenza media dei veicoli elettrici è cresciuta in parallelo con l’aumento della capacità media delle batterie, e quindi dell’autonomia. Secondo gli operatori di mercato questo richiede abbonamenti mensili più capienti. Come è appunto il nuovo Travel Plus di Enel X Way che ha più che raddoppiato i kWh disonibili (da 145 a 320, con percorrenze che passano da circa 750-800 km a 1.600-1.900) mantenendo inalterato il prezzo a kWh (0,31 euro) che è anche il più conveniente sul mercato.

E in rete aumentano le costosissime colonnine HPC

Le tariffe flat in abbonamento, del resto, sono diventate la soluzione preferita da chi ricarica prevalentemente dalla rete pubblica. Una rete profondamente mutata con la diffusione delle ricariche fast e ultrafast, i cui costi di installazione sono almeno 10 volte superiori rispetto a quelli delle colonnine quick in corrente alternata. Si va infatti dai 3-5 mila euro per queste ultime fino a oltre 50 mila per una HPC in corrente continua fino a 300 kW. Ma le tariffe flat in abbonamento, a differenza di quelle pay per use, non cambiano in base a tipologie di ricarica ben diverse, come diverso è il livello di servizio per l’utente.

Effetto plug-in sulle tariffe di ricarica in AC

Sul ritocco delle tariffe per le ricariche in AC, ci fanno notare, sta influendo pesantemente la diffusione dei veicoli ibridi plug-in. Sono frequentatori sempre più assidui delle colonnine Quick, dove ricaricano a basse potenze (in genere fra 3 e 4 kW). Le loro soste si protraggono per molte ore, riducendo la disponibilità per le full electric che ne sfrutterebbero a pieno la potenza, accettando da 7 a 22 kW.

Tornando agli abbonamenti, molti gestori, a partire da Enel X Way, hanno mantenuto inalterati i prezzi, o li hanno solo parzialmente ritoccati, durante l’ondata di rincari dell’energia della seconda metà del 2022 – inizio 2023. Questo ha consentito ai cilenti elettrici di mitigare l’effetto del caro energia, conservando un vantaggio rispetto ai veicoli a benzina o gasolio.

Il PUN incide, ma c’è anche dell’altro

Ma come si formano i prezzi, abbiamo chiesto? Quelli dei piani tariffari non sono collegati direttamente al prezzo dell’energia PUN (Prezzo Unico Nazionale, il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica che viene acquistato sul mercato della Borsa Elettrica Italiana) ci spiegano. Devono tener conto della sostenibilità nel medio periodo del business, incluse tutte le componenti della catena del valore, dei fornitori e tra questi degli operatori (CPO) che praticano prezzi “alla colonnina” a loro volta in funzione della sostenibilità del loro business. Questo spiegherebbe perchè le variazioni del PUN non si riflettono necessariamente e integralmente sui prezzi finali.

Si fa presto a dire tariffe, ma è un puzzle complesso

I piani tariffari devono poi tener conto dei diversi prezzi praticati dai CPO/operatori (fino a 50 per le reti più diffuse) che hanno, tra le proprie voci di costo, anche quella relativa al prezzo dell’energia. Prezzi “alla colonnina” che possono essere molto diversi fra di loro e che possono o meno seguire l’andamento del PUN secondo le strategie di ciascun operatore (Charging Point Operator). E i piani tariffari devono trovare una sintesi fra tutti.

Ogni aumento, piccolo o grande che sia, allarma il consumatore. Ma capirne le motivazioni è il primo passo per valutarlo correttamente.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –