Diess frena sulle BEV? Solo sulla stampa italiana

In una lunghissima intervista a Nilay Patel per la rubrica Decoder del sito americano The Verge, il Ceo di Volkswagen Herbert Diess racconta come sta trasformano la prima casa automobilistica del mondo in un grande costruttore di veicoli elettrici. Questo, infatti, è il titolo: «Come Volkswagen può reinventarsi Ev Company. Parla Herbert Diess». L’intervista è stata ripresa da alcuni quotidiani e dal principale periodico di automobili italiano. Il titolo è diventato questo: «Diess: in Europa sarà quasi impossibile dire addio alle auto endotermiche».

Se di 40 risposte se ne prende una sola…

Non è che la frase colta al volo dalla stampa italiana sia inventata. Ma per trovarla è necessario scorrere quasi tutta l’intervista arrivando alla trentesima delle circa quaranta botta e risposta del testo integrale. Nella lunga introduzione e nel resto del testo Diess parla con entusiasmo e convinzione di quel che il colosso tedesco sta facendo sulla tecnologia elettrica. Racconta senza alcuna esitazione come Volkswagen stia investendo cifre enormi nell’hardware delle sue auto elettriche, ma soprattutto nel sotware (che ne sarà l’anima) e nell’intero ecosistema delle BEV.

Parla del nuovo Bulli elettrico, dello sviluppo dell’elettrificazione sul mercato auto americano e di come Vw voglia esserne protagonista. Parla di concorrenti, di fornitori del Dieselgate, di auto del futuro (ancora nuovamente elettriche), di guida autonoma, di mobilità condivisa, di formazione del personale e di nuovi saperi da acquisire. E spiega, marchio per marchio, come le singole strategie si integrino in quella del gruppo. Il fil rouge del suo ragionamento si sintetizza in questa premessa: «Il mondo sta cambiando: si sta trasformando in un mondo automobilistico elettrico»

Diess: spegnere il termico nel 2035 “quasi impossibile”

Poi in coda arriva la fatidica domanda

VW smetterà di vendere auto a benzina in Europa entro il 2035. Questi dati sono guidati dalla disponibilità di batterie e infrastrutture? Quando pensa di avere abbastanza batterie? Quando ci saranno le infrastrutture di ricarica?

Questa è la risposta:

«Non necessariamente. Penso che questa transizione verso i veicoli elettrici abbia alcuni vincoli. Penso che il piano per arrivare al 50% di EV entro il 2030 sia estremamente ambizioso. Se possediamo, qui in Europa, una quota di mercato di circa il 20%, affinché quella quota di mercato del 20% mantenga il 50% di veicoli elettrici, abbiamo bisogno di sei gigafabbriche. Quelle fabbriche dovrebbero essere operative entro il 2027, 2028 per essere in grado di raggiungere il nostro obiettivo per il 2030. È quasi impossibile farlo. Ho un grande rispetto per il nostro team che sta affrontando la sfida perché devi acquistare tutte le macchine utensili. Devi costruire gli stabilimenti e devi trovare le posizioni. Devi addestrare le persone e assicurarti che l’approvvigionamento delle materie prime sia salvaguardato e buono.

“Il 100% elettrico è una sfida tremenda”

Questo è enorme. Siamo solo il 20 percento del mercato, quindi sei stabilimenti. L’Europa ha bisogno di 30 di queste fabbriche. Ogni fabbrica è di due chilometri per uno. Enormi quantità di materie prime devono essere spostate. Questo sarà impegnativo. Quindi, per dire, passare dal 50 percento al 100 percento, sarà comunque una sfida tremenda. Non si tratta solo di dire “Spegniamo le auto ICE”. È semplicemente impossibile».

Diess aggiunge poi una considerazione ovvia (l’auto elettrica ha senso se abbinata a una generazione pulita dell’energia) e da ciò discendono due considerazioni:

“La transizione non dipende solo da noi”

-Primo: lo stop alla vendita delle auto termiche non potrà avvenire contemporaneamente in tutti i Paesi. Avrà molto più senso anticiparlo dove saranno consistenti i vantaggi derivanti da un mix energetico virtuoso e posticiparlo in Paesi, come la Polonia, dove la fonte primaria resta il carbone.

-Secondo: agli immensi sforzi dell’industria automobilisctica dovranno accompangarsi quelli, altrettanto consistenti, dei sistemi energetici nazionali e dei fornitori della ricarica. Dovrà essere, insomma, un processo concertato e integrato.

Come nella versione italica queste dichiarazioni siano diventate uno stop all’auto elettrica, addirittura una conferma delle dichiarazioni dei Tavares o dei Toyoda resta un mistero. O forse no.