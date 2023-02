Diesel più economico dell’EV? No, ecco i numeri

Diesel più economico dell’elettrico? Fa discutere l’articolo del Sole 24 Ore che sostiene questa tesi. Tesi che Francesco, un lettore, smonta numeri alla mano.

di Francesco Musca

“Vorrei condividere un viaggio con la mia famiglia, in Tesla Model Y RWD, da Brindisi a Selva di Valgardena e ritorno 6 giorni dopo. Totale: 2.350 km. Ne sento la necessità perché ogni giorno su internet o in Tv, ascolti notizie denigratorie, fuorvianti, ma soprattutto false, riguardo all’elettrico. Proprio due giorni fa leggevo del viaggio da Milano a Napoli costato 110 euro in elettrico, contro i 76 del gasolio. E ci son volute due ore in più ad un’auto termica...Io invece vorrei raccontare il mio viaggio che dimostra esattamente un’altra verità, dimostrabile in qualunque sede“.

Diesel più economico? I numeri del mio viaggio Brindisi-Val Gardena

“Siamo partiti in quattro (2 adulti e 2 bambini) con un’auto completamente carica di bagagli e attrezzature da sci. Tesla ha un bagagliaio posteriore generosissimo, ed uno anteriore piccolo. ma comodissimo. Lo stesso viaggio fatto l’anno prima con un’Audi Q5 2 litri diesel 190 cv, ha comportato l’adozione di un portapacchi a siluro da 431 litri, in quanto il bagagliaio era pienissimo,. Con aggravio di consumi e rumore per tutto il viaggio. Ho acquistato un abbonamento Be Charge da 500 kWh, costato 140 euro, anziché 170 perché mi ero iscritto al Tesla Owner Club, avendo diritto al 20% di sconto. Siamo partiti col 90 % di batteria da S. Pancrazio Salentino, provincia di Brindisi. Non ero ancora così padrone della vettura, avendola ritirata a novembre e non avendo fatto alcun viaggio prima. Abbiamo effettuato un totale di 4 fermate (Canne della Battaglia Est, Termoli, Pescara, Ancona) fino a Modena dove abbiamo soggiornato per la notte. Come sempre fatto anche con le auto termiche per spezzare il viaggio“.

Consumati 455 kWh da una tessera flat a scalare

Ogni tappa è stata effettuata in autostrada, eccetto a Termoli, dove siamo dovuti uscire. Ogni fermata è durata una media di 20 min, per cui il viaggio è durato 8 ore e 30 min. A Modena ci siamo trovati un Hotel Tesla Destination Charger, così la mattina siamo partiti col 100% di batteria. Abbiamo poi effettuato un’unica fermata di 22 min a Trento presso una stazione Ionity, e siamo arrivati a Selva col 55% di carica. Il giorno prima della ripartenza ho caricato l’auto al 95%, e la prima fermata è stata presso un’area di servizio di Modena, dopo 277 km di tragitto, arrivando col 19% di batteria. Poi fino ad Ancona, in seguito a Pescara, e poi infine a Canne della Battaglia Ovest. Senza sostare a Termoli uscendo dall’autostrada, perché ho mantenuto una velocità di 115 km/h nel tragitto Pescara – Canne della Battaglia. Per tutte le fermate in autostrada merita un plauso la rete di ricarica Free to X, onnipresente ed efficientissima. Il rientro è stato fatto in un’unica tappa senza sosta notturna: durata totale 12 ore e 45 minuti, fermate comprese. Dell’abbonamento Be Charge da 500 kWh ne ho consumato 455.

Diesel più economico? Spesi 127,4 euro, contro 404 a gasolio

Due conti semplicissimi. Dividendo 140 euro di abbonamento per 500 kWh, ho pagato l’energia 0,28 cent a kWh. E, consumando un totale di 455 kWh, ho speso 127,4 euro per andare e tornare da Selva. Lo scorso anno, con l’Audi Q5 diesel del 2018, ho avuto una media di 11 km/litro (un po’ peggiore del solito per il siluro sul tetto che creava resistenza). Per cui quest’anno, con il prezzo del gasolio in autostrada di 1,90 euro (in alcune aree di servizio anche superiore ai 2 euro) avrei speso 404 euro di gasolio. Cioè 2350 km, diviso 11 km/l di consumo, per cui 213 litri di gasolio X 1,9 euro. Come tempo complessivo, abbiamo impiegato 45 min. in più rispetto alla termica. Ma, spalmato su quasi 13 ore di viaggio, non è nulla. Ne ha giovato il senso di riposo, perché siamo arrivati a casa rilassati, complice anche la Tesla che ha un’abitabilità incredibile, soprattutto dietro. Tutto ciò per dire che ho risparmiato 277 euro di solo gasolio, senza considerare che le termiche hanno anche consumi di ad blue e olio, ma non voglio infierire…

