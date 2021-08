Diesel o elettrica per Giuseppe? Vaielettrico risponde

Diesel o elettrica per Giuseppe, che fa 60 mila km all’anno? Deve acquistare un’auto e ha tre opzioni, anche tra nuovo e usato. Vaielettrico risponde.

Diesel o elettrica? “Potrei ricaricare in azienda (o due pieni di gasolio al mese”)

“ P ercorro ogni giorno per recarmi al lavoro 75, km in prevalenza autostrada con velocità media intorno ai 100 km orari. Parto dalla parte nord di Milano per raggiungere la parte sud vicino Lodi. Quindi la mia percorrenza annuale e di circa 60.000 km. Attualmente possiedo una Tiguan 2000 tdi che ho acquistato nel 2016, con 65000 km. Oggi ha percorso 310000 km senza guasti, solo tagliando ogni 30.000 e 1 cambio pastiglie e 2 treni gomme. Non la cambio, la passo a mio figlio che a sua volta passerà la sua VW Ùp alla sorella neopatentata. Quindi devo procurarmi un’auto. Mi sono posto 3 possibilità:

– 1 . Usato diesel con meno di 80.000 km. Per un’investimento di 20-25000 euro per un suv medio ( Q5, Stelvio, Tiguan )

– 2. Diesel nuovo intorno ai 35.000 euro. Mi piacciono Mercedes glb 1800

Skoda Kodiak 2000.

– 3. Elettrico VW ID.4, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron. Tutte e tre già provate su strada- Tutte ok, ma una spanna sopra la Q4 e-tron.

Sceglierei il modello di mezzo per tutte e tre avendo la possibilità di ricaricare al lavoro

L’azienda mi rimborsa 2 pieni di gasolio al mese mentre mi permetterebbe di ricaricare gratis giornalmente in azienda Non so cosa comprare . Aiutatemi a fare una scelta corretta tenendo presente che sono alto 190 cm e mi piace viaggiare comodo. Ma non voglio buttare i soldi e le auto di solito le tengo fino a fine carriera “ . Giuseppe Borroni.

Diesel o elettrica? La situazione ideale per osare

Risposta. Prima cosa: il diesel usato va scartato. Nella zona di Milano le limitazioni al traffico sono all’ordine del giorno e le prime ad essere colpite sono le auto a gasolio, ormai anche piuttosto recenti. La sua ci sembra la situazione ideale per passare all’elettrico, con la ricarica gratis in azienda nelle ore in cui lavora. Con la possibilità di “rabboccare” energia ben oltre le sue normali esigenze quotidiane. Non solo: nella Sua mail, giustamente ci parla dell’esigenza di “viaggiare comodo“. Ebbene chiunque sia passato da un’auto tradizionale a un’elettrica Le dirà che non c’è paragone nel comfort: assenza di vibrazioni, di rumore…E anche divertimento per chi, come nel suo caso, ha bisogno più di buona accelerazione che di alta velocità. Ci par di capire che le preferenze siano orientate verso la Skoda Enyaq e a noi sembra una scelta saggia. La base tecnica è la stessa della VW ID.4 e dell’Audi Q4, ma i prezzi sono un po’ più abbordabili. Con tre opzione di batteria: da 55 KWh (361 km di autonomia), da 62 (413) o 82 (537). I prezzi partono da 35.950 euro, meno incentivi e sconti: Le alleghiamo il preventivo della versione base che un nostro giornalista di recente ha raccolto i concessionaria.

