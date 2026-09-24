Diesel Euro 5 salvi, ha vinto Salvini: il governo elimina (per un anno) il il blocco della circolazione nel Bacino Padano. Alcune regioni (Emilia Romagna, Veneto e Piemonte) avevano già provveduto autononamente a far saltare il divieto, che doveva scattare da ottobre.

Diesel Euro 5 salvi con un decreto del governo

“Grande soddisfazione” è stata espressa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che da settimane premeva per un colpo di spugna del governo. E alla fine il colpo di spugna è arrivato, togliendo dall’inbarazzo proprio la Regione Lombardia, che ancora non si era mossa per la revoca. Regione che si è subito detta felice del provvedimento per bocca dell’assessore all’ambiente Giorgio Maione: “La scelta di rinviare le limitazioni agli Euro 5 nasce da un confronto serio e continuo. Regione Lombardia ha posto il tema, il Governo lo ha ascoltato e ha agito di conseguenza. Era necessario farlo per le famiglie e per chi lavora. In questo momento economico non si può scaricare sulle persone il costo di cambiare l’auto. Con il rinvio delle misure nessuno sarà obbligato a sostituire il proprio veicolo. E possiamo continuare a lavorare sulla qualità dell’aria senza creare problemi a chi ogni giorno tiene in piedi il territorio e traina il paese”.

In ballo 1,2 milioni di auto e 200 mila furgoni