Il diesel Euro 5 non avrà problemi a circolare nelle aree più inquinate d’Italia almeno per i prossimi 12 mesi. Dopo le misure alternative adottate da tre delle quattro regioni interessate, mancava ancora la Lombardia. Ora, con il decreto voluto dal ministro Salvini, la proroga diventa legge. Il Senato, dopo il via libera della Camera, ha confermato un ulteriore anno di tempo agli automobilisti che guidano diesel Euro 5: il blocco della circolazione slitta al 1° ottobre 2027. La proroga riguarda Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto. Resta però forte lo scetticismo sulla reale entrata in vigore del divieto tra un anno. Un segnale arriva dal Lazio, che ha deciso di rinviare anche le limitazioni previste per i diesel Euro 4. Insomma, quando si parla di qualità dell’aria e lotta all’inquinamento, le esigenze della mobilità continuano a prevalere sulle misure restrittive.

Limitazioni nei Comuni sopra i 30mila residenti

La proroga riguarda le limitazioni alla circolazione nei Comuni con oltre 30 mila abitanti. La giustificazione? «Un rinvio per tutelare famiglie e imprese. Questo provvedimento non riguarda solo una data sul calendario della circolazione stradale, ma il diritto delle famiglie a non essere schiacciate da una transizione ecologica mal gestita. Non neghiamo il problema della qualità dell’aria nel bacino padano, ma non può essere affrontato con la scorciatoia dei divieti indiscriminati». La voce della maggioranza ovvero Adriano Paroli, vicepresidente vicario del gruppo Forza Italia al Senato.

Peccato che la transizione sia spesso gestita male proprio dalle Regioni che oggi ne denunciano i limiti. La Lombardia, per esempio, ha destinato decine di milioni di euro alla sostituzione di veicoli inquinanti con altri veicoli comunque inquinanti. Certo, più efficienti e meno emissivi, ma pur sempre dotati di un tubo di scarico di sostanze inquinanti.

L’errore di fondo? Aver aperto gli incentivi anche alle auto termiche. Eppure l’idea che le elettriche non interessino agli automobilisti è stata più volte smentita dai fatti. I 570 milioni di euro del bando Pnrr dedicato esclusivamente ai veicoli a zero emissioni, grazie al vincolo europeo di destinazione, sono andati esauriti in poche ore. Un segnale chiaro della domanda esistente. Lo stesso discorso vale per il Veneto.

E poi c’è il leasing sociale. In Francia è riservato alle auto elettriche, mentre in Italia è stato esteso anche ai veicoli con motore termico. Una scelta discutibile, considerando che proprio il leasing sociale potrebbe rappresentare lo strumento più efficace per diffondere la mobilità elettrica tra le famiglie con minore capacità di spesa, abbattendo la barriera del costo iniziale senza rinunciare agli obiettivi ambientali.

Almeno si facciano i bandi, ma solo per auto elettriche

Anche per la fine del 2026 e i primi dieci mesi del 2027 siamo sicuri che il gas di scarico avvelenerà i polmoni dei cittadini. Che fare? Ci sono dei fondi e dei piani per mitigare l’inquinamento dell’aria. Ma non saranno efficaci. Il Piemonte vuole regalare dei buoni per l’acquisto bio-gasolio HVO, tramite una carta carburante dedicata. Ben 14 milioni. Il presidente del Veneto Alberto Stefani oltre a lavare le strade, vuole spendere tre milioni in un bando per la trasformazione dei veicoli Euro 5 diesel in “dual fuel”, cioè con motore che funzioni sia a gasolio sia a gas. Ancora gas di scarico ed emissioni climalteranti. La Lombardia in nome della neutralità tecnologica di solito finanzia anche i veicoli inquinanti.

L‘Emilia Romagna invece proprio non le finanzia le auto elettriche. Quest’anno ha spostato al 1 novembre, ma Bologna per esempio ha dato il via libera prima, l’accensione del riscaldamento. La Regione ha inoltre varato un piano da 10 milioni per incentivare l’installazione di pompe di calore abbinate a impianti fotovoltaici, compresi quelli da balcone. Una misura positiva, ma che non affronta il capitolo della mobilità, responsabile di una quota rilevante dell’inquinamento atmosferico.

Il senatore Adriano Paroli rivendica che la maggioranza ha impedito lo sganciamento di una «bomba sociale ed economica che avrebbe colpito esattamente le fasce più esposte della popolazione nonché tutto il mondo del piccolo autotrasporto. Una transizione ecologica che pretende di imporre per decreto la sostituzione di un’auto perfettamente funzionante, ignorando che una famiglia a basso reddito o una piccola impresa non hanno oggi la capacità finanziaria per acquistare un veicolo elettrico o ibrido, è una transizione ingiusto». Ma i milioni per il leasing/noleggio sociale, sono 100 euro al mese per 36 mesi, vengono destinati anche ai veicoli con gas di scarico. Questa la contraddizione.

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