Diesel, 50 milioni di auto rischiano lo stop per una causa in Germania

Diesel, 50 milioni di auto rischiano lo stop per una causa in...

Il governo tedesco teme che una direttiva Ue venga interpretata in tribunale per fermare 8 milioni di auto in Germania (e 50 milioni in tutta Europa). Per questo il ministro dei Trasporti ha interpellato ufficialmente la presidente della Commissione Ursula von der Leyen perché faccia chiarezza.

Il procedimento nasce a livello regionale: a Duisburg, land della Renania Settentrionale-Westfalia. Ora, il dossier è arrivato alla Corte di giustizia europea. E se la decisione venisse confermata, c’è la possibilità dello stop per 8 milioni di auto diesel in Germania. Che diventerebbero 50 in tutta Europa.

Per questo motivo, il ministro dei Trasporti tedesco Volker Wissing ha aperto il computer e ha scritto alla sua connazionale, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, una lettera molto preoccupata.

Del resto, la causa in tribunale nasce da una direttiva Ue – sui limiti di inquinamento dei veicoli – interpretata in modo molto restrittivo. E prima che dal Lussemburgo, la Corte di giustizia confermi l’interpretazione più severa, il governo tedesco spera che Von der Leyen intervenga con un chiarimento.

Stop ai diesel, la Germania ha scrito alla presidente della Commissione Ue Von der Leyen

La questione, come accade spesso, è molto tecnica e riguarda i diesel Euro 5. Per avere il via libera alla circolazione devono superare un test in un centro specializzate. Il governo tedesco teme che la direttiva che ora si applica agli euro 6 per misurare il livello di emissioni “in condizioni estreme” (per esempio, anche a pieno carico) venga estesa anche agli euro 5.

Se così fosse potrebbe scattare lo stop. E secondo gli esperti che si sono già espressi, anche qualche euro 6 potrebbe avere problemi. Da qui la lettera alla Von der Leyen per impedire che 8 milioni di auto in Germania restino ferme in garage (e fino a 50 in tutta l’Unione europea se venisse poi estesa).

