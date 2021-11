Diego ha una Leaf e una Zoe. Con un bel fotovoltaico…

Diego ha una Leaf e una Zoe e ci assicura che “viaggiare in elettrico per una classica famiglia media italiana non è fattibile, di più!”. Il suo racconto segue quello di tanti altri lettori che hanno voluto condividere le loro esperienze. Sergio e Antonio con la Hyundai Kona. Alberto con la Ioniq 5. Silvia con la MG ZS. Di Antonio, con la Volkswagen ID.4. Di Marco, con la Mini Cooper SE. Di Ivan con la Nissan Leaf usata. Daniele con la Kia e-Niro. Antonio, con la 500 (foto in alto a sinistra). Un altro Antonio, con la Renault Twingo. Luigi, con la Tesla Model Y. Franco con la VW ID.3. E Marco , con la Peugeot e-208. Chi vuole condividere le sue impressioni sul passaggio all’elettrico può scriverci a info@vaielettrico.it.

di Diego Volpato

“Un anno, una famiglia, due auto elettriche… Vi ho già parlato l’anno scorso della nostra prima esperienza con una EV (è di mia moglie, una Renault Zoe 50 kW) che avevamo acquistato sfruttando gli incentivi statali. Un’esperienza più che positiva, entusiasmante“.

Diego ha una Leaf e una Zoe: la famiglia ora è “total electric”

“Visto poi che all’inizio dell’anno in corso siamo riusciti a sfruttare anche il famigerato ecobonus 110%, a lavori ultimati, con nuovo impianto fotovoltaico da 6 kW con storage e wallbox, ho deciso di cambiare la mia attempata e fedele ibrida con una seconda EV. Andando incontro ad un generale “ma sei matto?”. Da chi? Più o meno da chiunque… Detto fatto, a metà gennaio portai a casa quella che oggi è il mio gioiellino tecnologico, una Nissan Leaf e+ 62kWh. Di fatto auto a tutti gli effetti di famiglia in quanto siamo in quattro, papà mamma e due figli. Che dire, in circa 11 mesi ho fatto circa 15.000km, ovviamente abbiamo chiuso il cerchio per quanto riguarda la parte “green”. Infatti con l’autoproduzione di energia pulita non solo alimentiamo la nostra casetta, ma carichiamo le nostre EV regolarmente con l’energia solare“.

“Vai ovunque. E in vacanza ecco come ricarico in campeggio”

“E se lo caricchiamo di notte, comunque abbiamo un contratto con un fornitore il quale ci ha certificato la provenienza green dei kWh utilizzati. Insomma, ad oggi tutto quello che in un anno facevamo con le “classiche auto”, l’abbiamo fatto con due elettriche. Dai 32 km giornalieri per andare a lavoro sia io che mia moglie, alle gite fuori porta e anche più in là. Piccolo aneddoto: anche quest’anno in ferie siamo andati in campeggio. Non ho pensato più di tanto se ci fossero colonnine per la ricarica nella zona, sapete perché? Presto detto: semplicemente ho ricaricato l’auto in piazzola con i 16A a disposizione durante il soggiorno. Se c’è stata una differenza in questi ultimi 11 mesi di “total elettric”, è stata quella di quanto abbiamo risparmiato in carburante ogni mse. Ce ne siamo resi conto subito. Oggi è già futuro. È la mente che si deve adeguare“.