Dieci, sede a Montecchio Emilia, vanta un profilo internazionale e vende con successo i suoi nuovi sollevatori elettrici persino in Islanda. Un riconoscimento importante per la gamma Dieci‑e, il marchio dedicato ai sollevatori telescopici full electric pensati per applicazioni che spaziano dalle fonderie alle aziende agricole. Se c’è poca domanda in Italia, ma per fortuna l’esigenza di macchine a batteria cresce all’estero.

Per le aziende agricole il Mini Agri-e

Sono innumerevoli i campi di applicazione dei mezzi da lavoro elettrici dell’azienda emiliana. Per le attività agricole si propone Mini Agri-e 26.6. E’ il primo sollevatore telescopico elettrico modulare di Dieci. In azienda sono convinti delle potenzialità di questo mezzo definito «senza compromessi sulle prestazioni classiche dei telescopici tradizionali». Vediamo alcuni dati: portata massima di 2600kg; altezza di sollevamento di 5,68m; velocità massima di 25km/h. Il sistema elettrico prevede un motore da 19kW alimentato da 1 a 2 batterie al litio (LiFePo4) per una potenza massima fino a 44 kWh. Dall’azienda sottolineano la possibilità di svolgere in autonomia una giornata di lavoro.

Ma l’autonomia può aumentare con il E-Modular Power Pack che permette di «scegliere e adattare il numero di batterie anche dopo l’acquisto, ottimizzando i costi di acquisto in base alle esigenze operative». Il rendimento del pacco batteria migliora anche con la App di gestione termica, soprattutto quando fa freddo.

Per quanto riguarda la ricarica Mini Agri-e è dotato di tre prese di ricarica di serie, tutte collegate al sistema di caricabatterie on board: Modo 3 Tipo 2 (per colonnine di ricarica); presa industriale da 220V e industriale da 380-400V.

C’è anche Mini Agri-e Smart Dieci: per serre e spazi regolamentati

Il secondo telescopico elettrico Mini Agri-e Smart DIECI ha un formato compatto ideale anche per ambienti chiusi. Come serre e spazi urbani regolamentati. Tutti contesti dove l’elettrico dovrebbe essere obbligatorio viste le conseguenze negative dei motori termici sulla salute dei lavoratori.

Queste le caratteristiche principali del veicolo: portata massima di 2000kg; altezza di sollevamento di 4,35m; velocità massima di 20km/h; compattezza e agilità, ideale per l’utilizzo indoor. Su potenza motore e capacità della batteria si hanno le stesse specifiche di Mini Agri-e. La tensione del sistema elettrico è di 96V e vi è il riconoscimento automatico dell’attrezzatura. Infine il sistema antiribaltamento: movimenti aggravanti bloccati in caso di sovraccarico.

La penetrazione nei Paesi del Nord Europa, fino all’Islanda

Nel Nord Europa, oltre alla diffusione delle auto elettriche, cresce in modo esponenziale anche l’utilizzo di mezzi da lavoro a batteria. Una tendenza favorita da normative che incentivano in modo deciso le scelte a zero emissioni. Questo vale anche per l’Islanda, dove i sollevatori Dieci sono particolarmente apprezzati grazie a Veltir, la divisione specializzata in macchinari professionali del gruppo Brimborg.

I telescopici elettrici Dieci rispondono alle più recenti normative islandesi in materia di sostenibilità ambientale e tutela del territorio. Veltir ha inoltre sottoscritto la Reykjavík City Climate Declaration, che punta a ridurre l’uso di combustibili fossili privilegiando l’importazione di veicoli e attrezzature sempre più ecologici dai produttori rappresentati. Il caso, quindi, di Dieci. Tra i clienti islandesi figura anche la fonderia Steypustöðin.

«Da oltre un anno la fonderia impiega nelle sue attività diversi mezzi elettrici, come trattori per il trasporto dei materiali, autobetoniere e pompe per calcestruzzo ibride. Per allinearsi alle nuove normative e ridurre le emissioni di gas serra nelle attività di ingegneria, l’azienda ha deciso di ampliare il proprio parco macchine con l’acquisto di due sollevatori telescopici elettrici DIECI Mini Agri‑e».

Con Apollo‑e 26.6 il lavoro nel riciclaggio dei rifiuti

Dall’Islanda alla Calabria: Dieci ha fornito i suoi mezzi elettrici a Calabra Maceri e Servizi S.p.A., con sede a Rende in provincia di Cosenza, azienda specializzata nella gestione integrata dei rifiuti nel Sud Italia. La società movimenta ogni giorno circa 950 tonnellate di rifiuti domestici, industriali, commerciali e artigianali. Per sostenere un fabbisogno energetico così elevato e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, Calabra Maceri e Servizi ha installato impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia.

Il passo successivo è stato l’avvio di un parco mezzi completamente elettrico, scelta che ha portato all’acquisto del sollevatore telescopico Apollo‑e 26.6. Un altro modello elettrico di Dieci. Compatto, con 2.600 kg di portata, 6 metri di altezza di sollevamento e un motore elettrico da 19 kW, ideale per operare in ambienti come quelli della raccolta rifiuti.