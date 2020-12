Dieci anni di Leaf, ma ora serve un cambio di marcia

Dieci anni di Leaf: la Nissan festeggia il compleanno del “primo veicolo a zero emissioni per il mercato di massa”. Ma ora serve un cambio di marcia.

Dieci anni di Leaf e ora la Nissan punta sull’Ariya

Nessun dubbio sul fatto che la Leaf è stata la prima elettrica aa fare grandi numeri, restando a lungo la più venduta al mondo. Dal lancio nel 2010, ne sono state immatricolate 500 mila, di cui 6 mila in Italia. Ma è innegabile che la concorrenza ha guadagnato terreno e che gli ultimi risultati di mercato non sono entusiasmanti. A novembre non figurava tra le 10 elettriche più vendute nel nostro Paese e anche in Europa ormai è in posizioni di rincalzo. Il motivo? Forse il rapporto prezzo-autonomia, non più vincente.

La Nissan sembra puntare tutto sul Suv a emissioni zero in arrivo, l’Ariya, con forti investimenti in comunicazione (anche nella Champions League di calcio). Al momento, comunque, la Casa giapponese guarda al bicchiere mezzo pieno, festeggiando il decennale della Leaf con parole solenni: “Nel celebrare questo traguardo, vogliamo ringraziare prima di tutto i clienti che hanno intrapreso questo viaggio elettrizzante insieme a noi”, ha scandito Makoto Uchida, Nissan President e CEO.

Nei prossimi tre anni otto elettriche in arrivo

Prodotta presso gli stabilimenti di Giappone, Stati Uniti e Regno Unito, la Leaf è venduta in 59 mercati in tutto il mondo. La Nissan calcola che dalla prima versione del 2010 fino al lancio della Leaf e+ nel 2019, gli oltre 500 mila clienti hanno percorso complessivamente circa 16 miliardi di km. Risparmiando all’ambiente oltre 2,5 milioni di tonnellate di CO 2 .

Ma l’immediato futuro elettrico della Casa giapponese, come si diceva, sembra legato soprattutto all’Ariya, presentato come “il modello chiave del piano di trasformazione Nissan NEXT”. Il piano prevede “a livello globale entro il 2023, l’introduzione di 8 nuovi modelli 100% elettrici e oltre 1 milione di veicoli elettrici ed elettrificati venduti all’anno“. Qui sopra abbiamo riprodotto il video che la Nissan ha messo in rete per il compleanno Leaf.

