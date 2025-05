Di Meo (Renault): “Serve un’Airbus europea per le piccole auto elettriche”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Luca Di Meo, amministratore delegato di Renault, ha proposto di “sviluppare auto elettriche compatte e convenienti, sul modello di quanto fatto con Airbus”. In pratica, un consorzio tra le principali case automobilistiche, per rilanciare la competitività del settore in Europa.

Una ricetta per superare il momento critico dell’industria automotive, grazie a un piano industriale strategico, capace di promuovere collaborazione, innovazione e accessibilità. Secondo de Meo, è il momento di “creare una sorta di Airbus delle piccole auto elettriche”, come già fatto per la costruzione di un grande jumbo targato Ue. Ma anche replicando quanto già fatto in Giappone per incentivare i veicoli urbani a zero emissioni.

Airbus dell’elettriche anche per i veicoli commerciali

La proposta viene da un manager che non è solo numero uno di Renault ma è anche presidente di Acea, l’associazione dei costruttori europei. Il progetto di una piattaforma comune europea per le auto elettriche compatte risponderebbe a molte delle attuali esigenze dell’industria: decarbonizzazione, competitività, occupazione, autonomia strategica e rinnovamento del parco auto circolante. Le piccole elettriche rappresentano una risposta concreta alle sfide ambientali e urbane delle grandi città europee.

Ma la proposta non si limita alle auto: lo stesso modello potrebbe essere esteso anche ai veicoli commerciali leggeri, settore cruciale per la logistica urbana e la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane.

Di Meo guarda alla transizione: “Il futuro è elettrico, ma miglioriamo anche i motori tradizionali”

De Meo invita a evitare contrapposizioni sterili tra motori termici ed elettrici. “Il progresso è nell’elettrico, ma quando ha senso dobbiamo cercarlo anche nei motori tradizionali”, ha dichiarato. L’obiettivo dovrebbe essere quello di valutare le emissioni lungo tutto il ciclo di vita del veicolo, cercando soluzioni tecnologiche efficaci e realistiche.

Non si tratta, secondo de Meo, di decidere quale tecnologia debba prevalere, ma di definire gli obiettivi ambientali e lasciare agli ingegneri il compito di trovare i mezzi migliori per raggiungerli.

“Standardizzare componenti e regole per tutta la Ue”

Un altro punto chiave della visione di de Meo è la standardizzazione delle componenti e la armonizzazione delle regole tra i diversi Paesi UE. Rendere omogenei gli standard tecnici potrebbe ridurre i costi di produzione e facilitare lo sviluppo di un ecosistema industriale comune, sull’esempio di quanto fatto dalla Cina negli ultimi 15 anni. Inoltre, regole comuni sulla mobilità urbana permetterebbero una più facile integrazione dei veicoli elettrici in tutti i contesti cittadini europei.

Energia, costi e burocrazia: i limiti europei

Il contesto europeo, però, presenta ostacoli significativi: il costo dell’energia è più alto rispetto a USA e Cina e la produzione industriale in Europa è più costosa del 30%. De Meo propone di creare aree industriali italiane dove l’energia abbia costi più bassi, favorendo la localizzazione di imprese innovative.

Anche la burocrazia normativa rappresenta un problema: ogni anno arrivano 8-9 nuovi regolamenti che, invece di promuovere l’innovazione, finiscono per assorbire fino al 25% delle risorse di R&S. La soluzione? Regolamentare solo il nuovo, evitando di sovraccaricare i modelli già esistenti.

