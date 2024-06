DHL punta sull’Italia col primo Centro logistico Ev europeo

DHL aprirà a Pozzuolo Martesana, vicino a Milano, il primo Electric Vehicle Center of Excellence, centro logistico per EV e mobilità elettrica dell’Europa continentale.

Batterie in primo piano: testing, sostituzione e ricarica compresi

L’EV Center of Excellence combinerà stoccaggio e movimentazione delle merci di DHL Global Forwarding, compresi trasporto marittimo e aereo. Inoltre, tramite DHL Express fornirà soluzioni per la distribuzione globale. Il centro occuperà una superficie di circa 10.000 metri quadrati e sarà il polo logistico dedicato a “soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici nel mercato italiano“.

Con particolare riguardo alle batterie, DHL nel centro logistico per EV gestirà servizi quali il test, la ricarica e l’aftermarket. Nonché l’assistenza ai concessionari per i problemi legati alla garanzia, la sostituzione e lo smontaggio delle batterie.

Inoltre la struttura vanta ampie capacità di storage dell’energia e fornirà servizi appositamente pensati per le due ruote.

Un team con tutta l’esperienza della Formula E

L’EV Center of Excellence dispone di locali a temperatura e umidità controllata, con compartimenti per materiali generici e pericolosi. I servizi sono gestiti da team formati per operare nel settore EV. Si avverrà infine dell’esperienza del team logistico della Formula E, che ha il suo quartier generale proprio in Italia.

«In DHL ci impegniamo a promuovere l’elettrificazione della mobilità automobilistica. Con questo scopo, abbiamo creato gli EV Center of Excellence per la logistica EV in tutto il mondo, all’interno dei quali team di specialisti forniscono soluzioni pionieristiche per l’intera supply chain, dall’approvvigionamento dei componenti alla consegna dei veicoli», ha dichiarato Fathi Tlatli, President Global Auto-mobility Sector di DHL Customer Solutions & Innovation.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico