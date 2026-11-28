DHL decarbonizza non solo su strada, con furgoni e camion elettrici, ma guarda anche all’oceano. Merito della partnership con VELA, la startup fondata da François Gabart, una leggenda della vela oceanica: vincitore della Vendée Globe nel 2013, la regata in solitario più dura al mondo, e titolare del record del giro del mondo in solitaria. Oggi Gabart è anche imprenditore à: ha lanciato un trimarano elettrico foiling, di cui avevamo scritto qui, ed è testimonial di Torqeedo. La sua ultima sfida sono le traversate cargo transatlantiche: trimarani capaci di trasportare fino a 600 pallet tra il porto francese di Caen-Ouistreham, in Normandia, e New Haven, nel Connecticut, nel cuore della East Coast statunitense. A spingere le imbarcazioni è il vento, mentre l’energia di bordo è prodotta da pannelli solari e idrogeneratori.

DHL a emissioni zero rotta Europa-Nord America

Navigare a vela è storia antica, ma si riprende. Abbiamo documentato le rotte del caffè e il varo di nuovi velieri iper tecnologici, ora l’ingresso di un operatore logistico come DHL Global Forwarding France specialista del trasporto aereo e marittimo del Gruppo DHL che si affida a VELA che offre trimarani cargo a vela che utilizzano il vento come principale fonte di propulsione in mare.

Il servizio, dedicato alle spedizioni LCL (Less-than-Container Load) su pallet ovvero per merci che non riempiono un intero container. Pur basandosi sul vento non rinuncia alla velocità e si rivolge ai settori farmaceutico, beni di lusso e ad alto valore, cosmetica, aerospazio e vini e distillati, lungo la direttrice Europa-Stati Uniti in entrambe le direzioni.

I trimarano cargo trasporteranno 600 pallet europei per ogni traversata atlantica, operando su una rotta diretta tra i porti di Caen-Ouistreham in Francia e New Haven nello Stato del Connecticut, sulla costa nord-orientale degli Stati Uniti. Un tempo di transito porto-porto di 15 giorni.

La riduzione delle emissioni: dalla scelta dei porti alle rinnovabili per la refrigerazione

Vediamo il mix di misure che permettono di ridurre le emissioni: non si ha l’esposizione alla congestione dei grandi hub portuali e si limitano i trasbordi. Poi un dato importante con il sistema CoolSaf by VELA, in attesa di brevetto, una soluzione di refrigerazione conforme alle norme GDP – Good Distribution Practice (Buona pratica di distribuzione) – alimentata prevalentemente da fonti energetiche rinnovabili di bordo e «progettata per preservare l’integrità dei prodotti più sensibili lungo tutta la catena di trasporto».

Secondo l’analisi di Carbone 4 – una società francese di consulenza specializzata in cambiamento climatico – la soluzione VELA presenta un impatto climatico lungo l’intero ciclo di vita «inferiore rispetto ad altre modalità di trasporto su rotte comparabili, con riduzioni delle emissioni fino al 99% in specifiche condizioni di confronto».

La startup può contare sul sostegno di DHL Global Forwarding France che disporrà di una capacità dedicata a bordo delle navi VELA, con impegni di volume destinati a crescere parallelamente all’espansione della flotta. L’avvio delle operazioni commerciali è previsto per l’inizio del 2027. Il progetto prevede, a regime, una flotta di cinque navi e fino a una partenza settimanale sulla rotta transatlantica.

Riassumendo: durante la navigazione a vela, VELA opera con propulsione a emissioni zero. In porto, la nave rispetta tutte le normative marittime locali utilizzando principalmente elettricità proveniente da batterie, pannelli solari (240 metri quadrati di pannelli solari) e sistemi di idrogenerazione, c’è pure il diesel ma impiegato solo come riserva. Per sicurezza, ma si può non usare.

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