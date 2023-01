Devo ricaricare la Tesla al 100% ogni tanto? Roberto possiede una Model Y e chiede se è vero che la batteria ha bisogno di periodiche ricariche totali. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Devo ricaricare la Tesla al 100% per preservare la batteria? Ogni quanto?

“Sono possessore di una Tesla Model Y 75kWh che ricarico regolarmente una o due volte al giorno in garage, mantenendo la batteria tra il 60 e 75%. E utilizzando una potenza di carica, la maggior parte delle volte, di circa 5 kW, anche se potrei arrivare a 11 kW. Ho letto che ogni tanto sarebbe bene caricare fino al 100%, è vero? E, se sì, ogni quanto? Inoltre è corretto mantenere sempre la stessa potenza di carica o è meglio variare? Grazie dei consigli“. Roberto Sarta

È previsto per le versioni con batteria LFP

Risposta. Abbiamo chiesto aiuto alla nostra community e in particolare a Guido Baccarini, molto esperto di cose Tesla. Ecco la sua risposta. “Probabilmente il lettore ha letto le indicazioni delle LFP (la RWD da 60kWh). Per la quale effettivamente è prevista periodicamente una ricarica al 100% per aiutare il BMS a capire lo stato di carica. Le LFP, infatti, variano il voltaggio di poco tra completamente cariche e completamente scariche, a differenza delle NMC. Per cui se non arrivi mai al 100% (che vale come riferimento assoluto e certo), il BMS potrebbe valutare male la reale carica. Io, avendo LFP, la effettuo mediamente una volta al mese in inverno e più spesso in estate (fotovoltaico…). Effettivamente noto che non farlo una volta a settimana, comporta un lieve errore (2-3%) sullo stato di carica (che viene sottostimato). Me ne sono reso conto con un semplice calcolo tra percentuale di carica iniziale (esempio: 50%) e i kWh caricati per portarla a 100%. E il tempo necessario per farlo, col conforto dell’amperometro che ho sulla presa: erano inferiori al teorico, segno che veniva indicato 50% quando in realtà era 52%”.

Devo ricaricare la Tesla Y al 100%? La differenza con le NMC è…

“Le LFP soffrono meno della carica completa (ma non è totalmente esente da degrado, è solo sensibilmente inferiore)”, continua Guido. “Le NMC (o NCA) maggiormente, ragione per la quale l’indicazione è di fare in modo di terminare la carica poco prima di partire per il viaggio. È infatti il rimanere al 100% di carica che danneggia la batteria, non tanto il fatto di caricarla al 100%. Il tutto sempre commisurato alla frequenza: caricarla una volta al mese al 100% e partire subito dopo non comporta nulla nella vita di una batteria. È il farlo sistematicamente e lasciarla ferma che la danneggia. Quanto al fatto di caricarla a potenze diverse, è un’altra indicazione che viene data soprattutto per le LFP: aiuta il BMS a calibrarsi correttamente. Per gli altri tipi di batterie è ininfluente e può solo servire a ridurre leggermente la dispersione. Probabilmente tra 5 e 11kW guadagni un punto percentuale di miglior rendimento. Ma non è detto: magari il surriscaldamento dei cavi in arrivo alla wallbox erode il guadagno di efficienza”. Grazie Guido!

