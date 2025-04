Gas nell’Adriatico? Per Descalzi (Eni) arriverà prima il ritorno del nucleare

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Secondo l’ad di Eni Claudio Descalzi, “arriveremo prima al ritorno del nucleare che a sviluppare nuovo gas in Adriatico”. Lo ha detto partecipando all’Omc Med Energy, evento organizzato a Ravenna dagli operatori del settore oil&gas. Mettendo di fatto, la parola fine al ritorno del gas made in Italy

E’ raro che un manager di primo piano si esprima in modo così diretto. Ma Claudio Descalzi, una vita all’Eni dove è entrato nel 1981 come ingegnere di giacimento, non è nuovo a interventi che escono dagli schemi abbottonati dell’economia. Così, di fronte all’ennesima domanda sulle possibilità di sfruttare i giacimenti di gas nel settore nord del mar Adriatico, ha fatto intendere – con una battuta – che ci si può mettere una pietra sopra.

L’ad di Eni chiude la porta a nuove trivelle in mare: “S pero che si possa fare, però dubito che abbia dei tempi rapidi”

Una pietra tombale, con tanto di epitaffio. Il manager di Eni più chiaro non poteva essere. “Arriva prima il nucleare“. Il che la dice lunga su quanto Descalzi ritiene sia possibile trivellare al largo delle coste della foce del Po, non molto distante da Venezia. “È un discorso molto italiano – ha spiegato – molto politico: sono anni e anni che si sta discutendo. Onestamente io spero che si possa fare, però dubito che abbia dei tempi rapidi”.

La precisazione che suona come un de profundis a quella parte del decreto Energia del governo Meloni che ha sbloccato i giacimenti profondi di metano in mare. Consentendo la trivellazione nel mare al largo della bocca del Po di Venezia, alla distanza di almeno 9 miglia nautiche dalla costa (16,6 chilometri). Ma a più di un anno di distanza dall’approvazione del decreto, nessuno si è fatto avanti. Tanto meno Eni.

I colossi si sono divisi: Enel punta agli Small modular reactor (fissione), mentre Eni punta “all’energia delle stelle” (fusione nucleare) con una start up del Mit

Si sono ripresentate, invece, le proteste di chi teme l’effetto subsidenza, l’abbassamento della costa a fronte di un attività di estrazione. Fenomeno che divide gli esperti, ma non i comitati sul delta del Po.

E in ogni caso, il sogno del ritorno alla produzione “autarchica di gas naturale” al momento rimane tale. All’inizio degli anni Duemila, il gas di “produzione nazionale” arrivava a coprire il 20% fabbisogno, ora siamo a meno del 3%. Anni di gas russo a buon mercato hanno di fatto azzerato la produzione.

Ma non è tutto. “Arriva prima il nucleare” è una risposta che ne contiene molte altre. Una critica, nemmeno troppo velata, sui tempi lunghi della messa a terra delle decisioni politiche. Ma anche al fatto che Descalzi non creda molto alla possibilità di vedere in tempi rapidi nemmeno la riapertura di una nuova stagione del nucleare in Italia.

Non con la tecnologia che intende il governo, che ha messo in campo le controllate Enel, Ansaldo Energia ed Enea per la realizzazione di mini reattori destinati a supportare i grandi energivori industriali. Si tratta della tecnologia degli Small nuclear reactor, impianti di dimensioni inferiori alle centrai esistenti che si possono realizzare con “moduli” che vengono assemblati direttamente dove occorre. Ma stiamo sempre parlando di “fissione” nucleare, come tutte le centrali esistenti al mondo.

Ma Eni non è della partita: ha preferito investire sulla “fusione” nucleare. Ovvero, la possibilità di ricreare la luce delle stelle per produrre energia senza rilasciare scorie radioattive. E lo ha fatto all’estero, acquisendo il 19% di una start up attiva presso il Mit di Boston. Nel caso di successo delle sperimentazioni in corso, potrebbe cambiare il panorama energetico mondiale, visto la quantità di energia che si potrebbe ricavare.

Ma in ogni caso stiamo parlando di tecnologie ancora lontane dalla loro applicazione industriale. Il primo prototipo operativo di small modular reactor non dovrebbe arrivare – a detta degli stessi operatori – prima del 2030-32. Per la fusione, fino a un paio di anni fa, si parlava di un prototipo non prima del 2050. Ma gli investimenti stanno aumentando con progressione geometrica. E vari centri di ricerca del mondo sono in concorrenza tra loro.. In ogni caso bisognerà aspettare ancora.

Ecco perché dicendo che si fa prima con il nucleare, Descalzi ha reso bene l’idea di cosa (non) ci si possa aspettare dal gas nell’Adriatico.

