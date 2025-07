Descalzi: “I profitti green di Eni raggiungeranno petrolio e gas al 2030”

In un’intervista al Financial Times, l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, va controcorrente rispetto ad altre Big Oil: entro il 2040, i profitti operativi delle attività legate all’energia green supereranno quelli generati da petrolio e gas. Una previsione che si discosta dalle recenti decisioni di big del settore come Shell e BP, che hanno rallentato i propri investimenti nelle energie green

Secondo quanto dichiarato da Descalzi, già entro il 2035 le nuove attività di Eni — Enilive e Plenitude — raggiungeranno (sempre in termini di utile operativo) le divisioni tradizionali. Si tratta di una svolta strategica in un momento in cui molte major stanno facendo marcia indietro sulla transizione energetica. Ricordiamo che Enilive ha il suo interno le attività sui biocarburanti, mentre Plenitude comprende tutti gli asset che riguardano eolico e fotovotaico.

Attualmente, il peso delle attività green nei conti del gruppo è ancora molto inferiore rispetto a quello di petrolio e gas: nel primo semestre del 2025, le due divisioni sostenibili hanno generato un utile operativo di 598 milioni di euro, contro i 6,6 miliardi delle attività tradizionali. Tuttavia, le società “satellite” sono già in utile e possono contare su una solida base industriale.

Eni, per finanziare la crescita ha ceduto quote di controllate per 3,8 miliardi soltanto nella prima metà del 2025

Al quotidiano britannico, Descalzi (rinnovato per il suo quarto mandato) ha spiegato come la strategia di Eni si fonda su un modello ibrido che unisce crescita sostenibile e generazione di cassa. Enilive integra la raffinazione di biocarburanti con una rete di 5.000 stazioni di servizio, mentre Plenitude combina la produzione di energia rinnovabile, l’infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici e la fornitura residenziale di gas ed elettricità. Due entità autonome, ma nate per sostenersi a vicenda.

Un aspetto centrale della strategia è la capacità di autofinanziarsi: ciascuna divisione ha un utile annuo lordo di circa un miliardo di euro. Inoltre, Eni ha venduto quote di minoranza a investitori istituzionali come KKR ed Energy Infrastructure Partners, raccogliendo 3,8 miliardi di euro solo nella prima metà del 2025.

Per sostenere la crescita, Eni si affida a joint venture e non alle fusioni, dalla Norvegia all’Indonesia

Eni ha anche saputo espandersi senza affidarsi a grandi acquisizioni, grazie a un sistema articolato di joint venture. Tra queste, Var in Norvegia, Ithaca nel Regno Unito, Azule in Angola e una recente partnership con Petronas in Indonesia. Un approccio flessibile che ha consentito al gruppo di rafforzare la sua presenza globale senza dover attingere a capitali eccessivi.

“Non abbiamo le risorse delle grandi major per le acquisizioni, ma possiamo scambiare asset e collaborare”, ha spiegato Descalzi, sottolineando l’efficienza della strategia a satelliti anche in ambito tradizionale.

Mentre altri gruppi sembrano frenare sulla transizione energetica, Eni continua a investire con convinzione, pur mantenendo un approccio pragmatico. Descalzi ha ribadito che la crescita, da sola, non è sufficiente: serve anche redditività. “La transizione energetica è utile, ma complessa. Gli investitori vogliono numeri chiari“, ha affermato.

Gli analisti sembrano concordare. RBC Capital Markets ha definito “unico” l’approccio di Eni, sottolineando come la strategia abbia già generato valore. HSBC, invece, ha evidenziato la coerenza dell’azienda rispetto ai competitor, rimarcando l’assenza di tagli o retromarce nelle ambizioni green.

Non mancano obiezioni alla politica industriale di Eni. Oltre alla crisi della chimica verde, con la controllata Versalis in crisi di risultati, a Descalzi viene obiettato di puntare ancora a lungo sul gas (come testimonia anche il recente contratto di acquisizione di Gnl americano) e gli investimenti sulla cattura della CO2, che non ha ancora dimostrato di essere una tecnologia affidabile, sia finanziariamente che dal punto di vista industriale ed ambientale.