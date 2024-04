Viva la libertà: io vieterei i derivati dal petrolio dal 2035

Stefano definisce lo stop alle auto termiche sancito dall’Europa una misura dittatoriale. Propone però qualcosa di ben più drastico: dal 2035 divieto di vendere tutti i derivati del petrolio. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it

Lo stop alle auto termiche è degno degli integralisti islamici

“P “P remetto che non sono un amante dell’auto elettrica .Ma non per questo condivido i messaggi di chi insulta questa tecnologia solo per il gusto di insultare.

Purtroppo la legge europea che recita che dal 2035 potranno circolare solo veicoli elettrici è una legge degna dei peggiori paesi islamici dove la libertà e una utopia.

È per questo che molte persone sospettano (con buona probabilità di indovinarci) che dietro il nobile pensiero di diminuire (non eliminare a livello globale) le emissioni di CO2 ci siano interessi economici e politici.

Per fugare ogni dubbio bastava scrivere la legge in questo modo:

Dal 2035 sarà fatto divieto di vendere tutti i derivati del petrolio per alimentare i veicoli.

In questo modo si eliminava il problema dei combustibili fossili e si lasciava libertà tecnologica ai costruttori.

Basta col petrolio e ognuna faccia la sua scelta

Ognuno poteva scegliere la sua strada e poi l’utilizzatore finale faceva le sue scelte. Convenite con me che sarebbe stata una legge molto più consona per dei paesi che fanno della libertà il loro principio fondamentale?

Tutto questo senza niente togliere al rispetto dell’ambiente.

Se fosse stata scritta così la legge l’odio di qualcuno verso i veicoli elettrici sarebbe venuto meno e avrebbero sicuramente avuto maggiori probabilità di imporsi .

Questo è il mio pensiero „ . Stefano Pretosi

Più libertà? Ma così condanna a morte tutte le auto circolanti

Risposta- Lei, Stefano, ha le idee imprecise su ciò che accadrà dal 2035 in poi. Non c’è infatti nessun divieto di circolazione per le auto a benzina e a gasolio e nessun obbligo di produrre e immatricolare solo auto elettriche.

C’è solo il divieto di produrre e immatricolare vetture che non abbiano emissioni di CO2 zero dal serbatoio alla ruota. Quindi nessuno stop alle nuove auto ad idrogeno e a carburanti sintetici decarbonizzati. Vedremo se qualche costruttore riuscirà a sviluppare e a produrre su scala industriale veicoli del genere, e se si creerà una filiera di produzione e distribuzione per questi carburanti, oggi solo sperimentali.

Veniamo ora alla sua proposta “democratica”. Si è reso conto che, togliendo la possibilità di rifornirle, lei condannerebbe alla rottamazione forzata tutte le auto a benzina, gasolio e ibride oggi in circolazione, molte delle quali fra 11 anni saranno ancora in grado di viaggiare decorosamente (l’età media del parco auto italiano supera i 12 anni)?.

E che già da oggi le nuove auto termiche diventerebbero invendibili, con devastanti ripercussioni su oltre 3 milioni di lavoratori dell’automotive europea? Quello che propone è una enormità. Altro che libertà!

