Derby VW: la Tiguan ibrida plug-in o la ID.4 elettrica?

Derby in Volkswagen: che cosa scegliere tra un Suv plug-in come la Tiguan eHYBRID e uno solo-elettrico come la ID.4? Ecco qualche dato per azzardare un confronto, per chi esita tra l’auto col doppio motore e quella alimentata solo da batterie. Tenendo onto che anche le dimensioni sono leggermente diverse.

Derby VW: cominciamo da autonomia e ricarica

La Tiguan dichiara un’autonomia in elettrico di 50 km, grazie a una batteria da 13 kWh (qui la scheda ufficiale). La Volkswagen assicura che è più che sufficiente per coprire i normali spostamenti quotidiani. Per ricaricarla la sera basta collegarla a una presa domestica da 2,3 kW, oppure a 3,6 kW in una colonnina pubblica o alla wall-box di casa, sempre in AC. Ma è chiaro che, per i percorsi più lunghi, la Tiguan eHybrid può contare sul motore a benzina TSI 1.4, che in modalità Hybrid lavora in sinergia col motore elettrico. Sfruttando frenate e decelerazioni per recuperare energia.

La ID.4 ha invece un pacco batterie da 77 kWh di energia (netta) e consente un’autonomia fino a 520 km (WLTP). Può essere ricaricata nelle stazioni super-fast in corrente continua (DC) fino a 125 kW di potenza, inserendo in mezz’ora l’energia necessaria per 320 km. Ma è chiaro che la ricarica domestica richiede molto più tempo e impone di dotare l’impianto di casa più potente dei soliti 3 kW.

Derby VW: accelerazione velocità, consumi…

I due motori della Tiguan eHYBRID insieme generano una potenza di sistema di 245 CV (180 kW). La coppia di 400 Nm permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5″ e di raggiungere la velocità massima di 205 km/h. Utilizzando il solo motore elettrico, la velocità di punta è di 130 km/h. Per raggiungere il massimo delle prestazioni si attiva manualmente la modalità GTE: in questo caso, il motore elettrico e il TSI “lavorano” insieme. Nel ciclo di omologazione WLTP, il consumo combinato è di 1,6-1,9 litri/100 km, con emissioni di CO2 di 37-45 g/km. Questo fa sì che la Tiguan plug-in fruisca di incentivi alla rottamazione fino a 4.500 euro, in caso di rottamazione.

La ID.4, invece, ha unmotore elettrico, posizionato sull’asse posteriore, che genera 150 kW (204 CV). Accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 160 km/h, auto-limitata. Ovviamente l’omologazione WLTP registra emissioni zero e quindi l’incentivo, in caso di rottamazione, arriva a 10 mila euro.

Prezzi e misure: sopra i 40 mila euro (pre-incentivi)

Questo derby tra plu-in ed elettrico si chiude con prezzi e misure. In Italia, la Tiguan eHYBRID sarà disponibile a inizio 2021 in tre allestimenti. Con un listino che parte da 41.400 euro (Life), per poi salire ai 46.200 della Elegance e ai 46.900 della E-Line. Le dimensioni: 449 cm. di lunghezza, 184 di larghezza e 164 di altezza. La ID.4 è leggermente più grande (non in altezza) , essendo lunga 458 cm, larga 185 e alta 161. Quanto ai prezzi, finora sono stati resi noti solo quelli della 1st Edition, la versione di lancio, e dovrebbero poi subire un assestamento. Sono di 46.800 euro per la versione base e 56.800 per la versione Plus. Ma ricordiamo che l’incentivo statale sull’elettrico arriva a 10 mila euro, contro i 4.500 delle ibride plug-in.

