Denza Z9GT, super-sportiva da 116 mila euro













Denza Z9GT: il gruppo BYD lancia in Italia il primo modello del suo marchio premium. Con motorizzazione elettrica o super-ibrida.

Denza Z9GT, da 0 a 100 in 2,7”, potenza 1.156 CV

Pochi giorni fa era stato annunciato il testimonail d’eccezione che accompagnerà il lancio del nuovo modello, Daniel Craig. E ora ci sono tutte le specifiche tecniche. A partire dall’accelerazione, da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, e dalla velocità massima, 270 km/h. Trazione indipendente a tre motori. L’anteriore eroga 313 CV (230 kW), mentre ciascuno dei motori posteriori può raggiungere velocità fino a 21.000 giri/min e una potenza massima di 422 CV (310 kW). La potenza complessiva del sistema è di 1.156 CV, superiore a quella di molti motori V12. La Blade Battery 2.0 ha una capacità di 122,49kWh e offre oltre 600 km di autonomia nel ciclo WLTP combinato. Ma è soprattutto la velocità di ricarica a impressionare. Con il FLASH Charging e la Blade Battery 2.0 (seconda generazione) si passa dal 10% al 97% in 9 minuti e dal 20% al 97% in 12 minuti. Anche a -30°C

Ecco le specifiche e le 5 innovazioni della Z9GT

La piattaforma e3 è progettata per integrare la costruzione Cell-to-Body: la batteria è parte strutturale del veicolo. Con vantaggi in termini di packaging (il pavimento dell’abitacolo coincide con la parte superiore della batteria) e aumento della rigidità torsionale. La struttura CTB aumenta la rigidità torsionale del 32% e riduce l’intrusione negli urti frontali e laterali, rispettivamente del 15% e del 35%. Le innovzioni fondamentali sono: 1) trazione indipendente a tre motori 2) sterzatura indipendente a doppio motore posteriore 3) Vehicle Motion Control 4) integrazione batteria-scocca Cell-to-Body (CTB) 5) sospensioni pneumatiche a doppia camera DiSus-A. La Z9GT sarà ordinabile ad un prezzo di partenza di € 116.450 (€ 102.450 per la Super ibrida DM-i) . Con un anno di ricarica FLASH gratuita (18 mesi se si ordina entro settembre).