Denza Z9GT, super-sportiva da 116 mila euro

Denza Z9GT: il gruppo BYD lancia in Italia il primo modello del suo marchio premium. Con motorizzazione elettrica o super-ibrida.
Denza Z9GT, da 0 a 100 in 2,7”, potenza 1.156 CV
Pochi giorni fa era stato annunciato il testimonail d’eccezione che accompagnerà il lancio del nuovo modello, Daniel Craig. E ora ci sono tutte le specifiche tecniche. A partire dall’accelerazione, da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, e dalla velocità massima, 270 km/h. Trazione indipendente a tre motori. L’anteriore eroga 313 CV (230 kW), mentre ciascuno dei motori posteriori può raggiungere velocità fino a 21.000 giri/min e una potenza massima di 422 CV (310 kW). La potenza complessiva del sistema è di 1.156 CV, superiore a quella di molti motori V12. La Blade Battery 2.0 ha una capacità di 122,49kWh e offre oltre 600 km di autonomia nel ciclo WLTP combinato. Ma è soprattutto la velocità di ricarica a impressionare. Con il FLASH Charging e la Blade Battery 2.0 (seconda generazione) si passa dal 10% al 97% in 9 minuti e dal 20% al 97% in 12 minuti. Anche a -30°C
Ecco le specifiche e le 5 innovazioni della Z9GT
La piattaforma e3 è progettata per integrare la costruzione Cell-to-Body: la batteria è parte strutturale del veicolo. Con vantaggi in termini di packaging (il pavimento dell’abitacolo coincide con la parte superiore della batteria) e aumento della rigidità torsionale. La struttura CTB aumenta la rigidità torsionale del 32% e riduce l’intrusione negli urti frontali e laterali, rispettivamente del 15% e del 35%. Le innovzioni fondamentali sono: 1) trazione indipendente a tre motori 2) sterzatura indipendente a doppio motore posteriore 3) Vehicle Motion Control 4) integrazione batteria-scocca Cell-to-Body (CTB) 5) sospensioni pneumatiche a doppia camera DiSus-A. La Z9GT sarà ordinabile ad un prezzo di partenza di € 116.450 (€ 102.450 per la Super ibrida DM-i) . Con un anno di ricarica FLASH gratuita (18 mesi se si ordina entro settembre).
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come disegno della fiancata e posteriore, potrebbe sembrare una ammiraglia negli stili che da noi usava Alfa Romeo?
Concordo. Ormai le cinesi di alta gamma pensate per l’Europa non sono più “cineserie”, neppure nell’estetica. Hanno capito una cosa semplice: per vendere in EU non basta la scheda tecnica, anche l’occhio vuole la sua parte.