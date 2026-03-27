Denza Z9GT, c’è uno 007 per il suo sbarco in Europa!

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Il marchio premium del gruppo BYD sceglie l’attore inglese Daniel Craig, storico interprete di James Bond, per rafforzare la propria immagine in vista dell’imminente lancio internazionale. L’8 aprile atteso il debutto europeo della shooting brake elettrica Z9GT.

Un volto iconico per conquistare l’Europa

La mossa mediatica è chiaramente studiata a tavolino: associare il brand ad un simbolo di eleganza e sofisticazione – e di grande amante delle auto di lusso – come quello incarnato dall’agente 007 significa per Denza posizionarsi direttamente nel territorio dei costruttori premium, senza passaggi intermedi.

Un settore dove la sola presenza di testimonial d’eccezione può fare la differenza per quanto riguarda la percezione del marchio e la sua credibilità internazionale. Specie in Europa, dove i nuovi colossi cinesi dell’elettrico se la devono vedere con player storicamente consolidati.

Denza Z9GT, il debutto europeo a Parigi

L’operazione James Bond preannuncia un primo appuntamento chiave per lo sbarco europeo di Denza: il prossimo 8 aprile a Parigi, nella cornice del Palais Garnier, sarà presentata ufficialmente la Z9GT, shooting brake elettrica di fascia alta pensata proprio per i palati sofisticati del pubblico europeo.

La Z9GT promette di distinguersi soprattutto per le prestazioni tecnologiche. Tra i dati più rilevanti spicca la ricarica ultra-rapida, che tiene a battesimo la potentissima “Flash Charging” di BYD. Sulla carta, l’auto sarebbe in grado di passare dal 10% al 70% in circa 5 minuti.

Oltre alle eccellenti prestazioni di ricarica, la Denza Z9GT vanta un’autonomia di 800 km nella versione a trazione posteriore. La variante più performante, invece, dotata di tre motori elettrici, supererà i 960 CV di potenza e sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi.