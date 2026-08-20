Denza Z9 GT a 721 kW: la ricarica supera la potenza nominale della colonnina Atlante







La Denza Z9 GT ha raggiunto 721,85 kW di potenza di ricarica su una colonnina Atlante in Francia, superando nettamente i 600 kW nominali dichiarati dall’infrastruttura. La prova, realizzata dall’ingegnere di BYD France Song Yu a Saint-Flour, nel Cantal, porta alla ribalta le potenzialità della nuova architettura di ricarica sviluppata dal gruppo cinese.

Il dato è particolarmente interessante perché non arriva da una stazione proprietaria BYD, ma da una infrastruttura Atlante destinata alla ricarica pubblica. Secondo quanto riportato da Automobile Propre, durante la sessione la potenza è oscillata fra circa 560 e 722 kW, con un picco di 721,85 kW.

43 kWh in quattro minuti, e alta potenza fino al 90%

Il numero più impressionante, però, non è il picco di potenza. La Denza Z9 GT sarebbe passata dal 47 all’80% di batteria in appena quattro minuti, recuperando circa 43 kWh di energia. L’ingegnere BYD sostiene inoltre che la vettura abbia mantenuto una potenza molto elevata fino al 90% di carica.

È un aspetto importante perché, nell’uso reale, conta più la curva di ricarica del valore massimo raggiunto per pochi secondi. Una vettura capace di mantenere centinaia di kW per una parte consistente della sessione può infatti ridurre sensibilmente la durata delle soste lungo i viaggi.

La prestazione assume ancora più rilievo considerando che la colonnina utilizzata era indicata con una potenza massima di 600 kW. Il sistema della Z9 GT ha quindi dimostrato di poter sfruttare una capacità superiore a quella nominalmente disponibile sull’infrastruttura.

La Z9 GT punta fino a 1.500 kW

La prova francese è comunque soltanto una dimostrazione delle potenzialità della tecnologia Flash Charging di BYD. La casa dichiara per la Z9 GT una capacità di ricarica fino a 1.500 kW, utilizzando le infrastrutture dedicate BYD e la seconda generazione della batteria Blade.

Secondo i dati ufficiali, la vettura può passare dal 10 al 70% in cinque minuti e dal 10 al 97% in nove minuti. Sono valori dichiarati dal costruttore e da distinguere dal test effettuato sulla rete Atlante, dove il picco registrato è stato di 721,85 kW.

La differenza è significativa anche dal punto di vista infrastrutturale: 721 kW sono già una potenza fuori scala rispetto alla maggior parte delle colonnine oggi disponibili, mentre arrivare a 1,5 MW richiede una rete di ricarica progettata specificamente per gestire questi livelli di potenza.

La sfida arriva anche in Europa

Denza ha debuttato ufficialmente in Europa nel 2026 con la Z9 GT come modello di punta. E BYD ha annunciato un piano per 3.000 stazioni Flash Charging in Europa. Il gruppo ha indicato anche l’Italia fra i primi mercati europei interessati dal lancio del marchio.

Il test sulla rete Atlante dimostra intanto che la tecnologia di ricarica ultrarapida non è più soltanto un dato da laboratorio: una vettura compatibile è già riuscita a superare i 700 kW su una rete europea. Ma sono ormai numerosi i network di ricarica europei e americani abilitati a potenze di 600 kW. Ciò significa che molte auto elettriche, con adeguate batterie, possono già fare il pieno nello stesso tempo di un rifornimento di carburante in migliaia di colonnine. Anche senza dover ricorrere al costoso e complesso sistema dello scambio rapido delle batterie.