Denza decolla: vende 20 mila auto in un mese e lancia la super elettrica Z







Denza dimostra di essere sempre più uno degli assi nella strategia premium di BYD: in giugno il marchio del colosso cinese ha superato per la prima volta quota 20 mila vetture consegnate in un solo mese e lancia sul mercato globale la nuova Denza Z, sportiva elettrica dallo scatto 0-100 km/h in appena 2 secondi.

L’obiettivo di BYD è trasformare Denza in un brand premium con una presenza internazionale sempre più marcata.

Dati ufficiali alla mano, a giugno BYD ha consegnato 403.472 veicoli, di cui 397.292 autovetture passeggeri, registrando un incremento del 5,2% rispetto allo stesso mese del 2025. La domanda continua a dividersi quasi perfettamente tra auto elettriche a batteria (201.472 unità) e ibride plug-in (195.820), segno che entrambe le tecnologie rappresentano oggi pilastri della strategia del costruttore cinese.

Denza spinge BYD verso nuovi traguardi

Anche la crescita internazionale prosegue a ritmi sostenuti. Nel mese sono state esportate 174.897 vetture, quasi il doppio rispetto a un anno fa (+95%), mentre nel primo semestre 2026 le vendite all’estero hanno già raggiunto le 789.367 unità.

Tra i risultati più significativi spicca senza dubbio quello di Denza. Il marchio premium controllato da BYD ha registrato 20.352 consegne, superando per la prima volta la soglia delle 20 mila unità mensili.

Si tratta di un risultato importante perché arriva dopo mesi nei quali la crescita pareva meno brillante delle aspettative.

Il modello più richiesto sul mercato è il Denza D9, monovolume sia elettrico che ibrido plug-in, seguito dalla berlina Z9, salita oltre quota 6 mila unità immatricolate. Più contenuti i volumi dei SUV N8L e N9, che stanno ancora consolidando la loro presenza sul mercato.

Denza Z debutta al Goodwood Festival

Il prossimo passo sarà il debutto globale della Denza Z, previsto il 9 luglio al Goodwood Festival of Speed (UK), uno degli appuntamenti automobilistici più prestigiosi d’Europa.

La nuova coupé elettrica sarà disponibile sia con tetto fisso sia in versione cabrio. Utilizza una configurazione con tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori: la potenza massima è di 1.582 CV (1.180 kW).

Secondo i dati diffusi in Cina, la Denza Z dovrebbe accelerare da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi e raggiungere una velocità massima di 350 km/h nella versione più sportiva.

Tecnologia da supercar

La supercar cinese porterà al debutto alcune delle tecnologie più avanzate sviluppate da BYD. Dalle sospensioni attive DiSus-M con fluido magnetoreologico al sistema steer-by-wire, dalla ricarica ad alta potenza al pacchetto di assistenza alla guida DiPilot 5.0.

Per il momento non sono stati comunicati né la capacità della batteria né l’autonomia.

La scelta di presentare la Denza Z proprio a Goodwood, nel Regno Unito, conferma la volontà del Gruppo cinese di aumentare la visibilità internazionale del marchio. Resta invece ancora da chiarire quando e in quali mercati europei verrà effettivamente commercializzata la nuova supercar.