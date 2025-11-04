Denuncia della cavalier Riolo: Palermo-Catania ricariche zero

Denuncia della cavalier Riolo, una delle imprenditrici siciliane più conosciute, nonché titolare di concessionarie d’auto. Non ci sono ricariche tra Palermo e Catania, ha scritto su LinkedIn. Provocando un vespaio di polemiche.

Denuncia della cavalier Riolo: “Io guido elettrico, ma senza colonnine funzionanti in autostrada…”

Sui social Iolanda Riolo si definisce “mamma e imprenditrice”. In questa seconda attività gestisce a Palermo concessionarie di diversi marchi (Audi, Opel, Toyota, Ducati…). Presiede una delle più importanti società della Regione Sicilia, l’Irfis, oltre ad essere Cavaliere del Lavoro dal 2023. Ecco il suo post: “Non ci sono soste di ricarica disponibili tra Palermo e Catania, possibile che nessuno ne parli? Nessuno scriva quanto è grave e penalizzante per un utente? Quanto questo disincentiva il cambiamento tecnologico voluto in maniera così radicale drastico e brutale da Bruxelles?… Ed ingoiato dalle Case Auto come la medicina ineluttabile… ? Qualcuno deve risponderne, non è possibile che solo noi Concessionari, ed il nostro personale, paghi il prezzo di scelte scellerate… Sono fortunata a poter guidare elettrico ( che personalmente amo) perché ho dotato tutte le mie aziende dal 2007 di pannelli solari .. Ma è inaccettabile che un utente ‘normale’ non possa caricare in autostrada”.

Le sua aziende vendono auto, settore in cui “l’Europa ha dettato regole folli”, accusa l’imprenditrice

Conclusione del post: “L’Europa, prima di dettare regole folli, doveva studiare se c’erano le condizioni “minime” per realizzare tela progetto…”. L’attacco dell’imprenditrice siciliana segue altri post in cui mostrava stazioni in eterna attesa di attivazione o non funzionanti in altre parti dell’isola. Come a Termini Imerese. Le accuse della Riolo hanno scatenato una valanga di commenti. Divisi tra chi le dà ragione (la maggioranza) e chi invece dice che le colonnine ci sono, basta usare le app per sapere dove. Il tema della ricarica nell’isola da tempo fa discutere anche i nostri lettori. A settembre abbiamo pubblicato lo sfogo di chi lamentava la carenza di colonnine nelle zone di Montalbano. Prima un’altra lettrice aveva denunciato la mancata attivazione di una Eni Planitude a Sacchitello. Speriamo che un personaggio in vista come Iolanda Riolo risca a smuovere le acque. E, per quanto riguarda la UE, l’imprenditrice siciliana si tranquillizzi: la retromarcia sull’elettrico è già in corso.