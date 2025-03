Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Dentro le batterie Tesla e BYD, per carpirne i segreti e capire quasi sono le migliori: uno studio realizzato dall’Università RWTH di Aquisgrana, Germania.

Ricerca tedesca dentro le batterie Tesla e BYD per carpirne i segreti: la migliore…

Stiamo parlando dei due leader mondiali nelle vendite di auto elettriche, con modelli che si sono affermati grazie anche all’efficienza straordinaria delle batterie. Un tema sul quale in Germania si studia a fondo, anche per colmare un ritardo che finora non consente ai marchi locali (fatta eccezione per BMW) di raccogliere i risultati sperati. I ricercatori della RWTH parlano di “risultati sorprendenti“, condensati un un lavoro pubblicato sulla rivista Cell Reports Physical Science. Secondo Achim Kampker, direttore del progetto di ricerca, “Tesla e BYD non hanno mai rivelato molti dettagli sulla composizione delle loro batterie. La struttura meccanica delle celle e la maggior parte delle loro proprietà sono rimaste segrete fino ad ora“. In soldoni i risultati mostrano che le celle 4680 di Tesla si concentrano su “alta densità di energia“. Mentre con le sue Blade la BYD punta su “efficienza volumetrica” e “uso di materiali più convenienti“. Ergo: la batteria dell’azienda cinese sarebbe “più efficiente“, grazie a una gestione termica “più semplice“.

Le differenze di densità e di costo al kWh

La batteria della Tesla è stata estratta da una Model Y del 2022, la BYD Blade acquistata da un rivenditore cinese, a conferma dei mezzi di cui disponevano i ricercatori. Lo studio ha preso in esame dimensioni e proprietà elettriche e termiche delle celle, con l’esatta composizione degli elettrodi. Focus anche sui costi dei materiali delle celle e sui processi utilizzati per l’assemblaggio. Con una prima, fondamentale scoperta: “Siamo rimasti sorpresi dall’assenza di silicio negli anodi di entrambe le batterie. In particolare nella cella di Tesla, poiché il silicio è considerato un materiale chiave per aumentare la densità energetica“. E lo stesso modo in cui le cellule sono assemblate ha sorpreso non poco. Quanto alla densità energetica, queste le cifre riscontrate: 160 Wh/kg – 355,26 Wh/l per la cella LFP di BYD e 241,01 Wh/kg – 643,3 Wh/l per la cella 4680 di Tesla (NMC811). Infine il costo delle celle: 25 euro/kWh per BYD, 36 euro/kWh di Tesla, uno scarto legato soprattutto “alla differenza nel materiale scelto per fabbricare il catodo“.

“Che errore ammorbidire gli obbiettivi europei sulle auto pulite”: guarda la VIDEO-INTERVISTA

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico