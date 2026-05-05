Denso accelera sulla ricarica induttiva: entro il 2029 sulle EV in movimento













Denso Corporation, in collaborazione con l’Università di Tokyo, punta a portare sul mercato un sistema di ricarica wireless dinamica entro il 2029. Un traguardo ambizioso che potrebbe annullare l’esigenza di soste per la ricarica nelle auto elettriche.

L’annuncio arriva dopo la firma di un accordo decennale tra le due realtà, volto a trasformare in applicazione pratica una tecnologia su cui il gruppo giapponese Denso lavora da anni.

Dalla sperimentazione alla strada

La ricarica induttiva non è una novità assoluta, ma il salto di qualità riguarda la possibilità di alimentare i veicoli mentre sono in movimento, grazie a bobine integrate nell’asfalto. Denso ha già maturato esperienza nel settore e, dal 2023, ha rafforzato le proprie competenze adottando la tecnologia della israeliana Electreon, oggi tra i principali player globali nella ricarica wireless.

Sempre nel 2023, Denso e l’Università di Tokyo hanno partecipato a un progetto pilota nella città di Kashiwa, in Giappone, all’interno di un consorzio tra industria e mondo accademico. Quella sperimentazione ha rappresentato un primo banco di prova per validare l’integrazione tra infrastruttura stradale e veicoli.

Tecnologia ancora riservata, ma aspettative elevate

I dettagli tecnici del sistema restano per ora riservati. Non è ancora chiaro quale architettura verrà adottata per il trasferimento di energia tra strada e veicolo in movimento, né quale sarà l’efficienza complessiva del sistema. Tuttavia, il principio è noto: campi elettromagnetici generati da bobine sotto il manto stradale trasferiscono energia a ricevitori installati sui veicoli.

Se la soluzione raggiungerà livelli adeguati di efficienza e costi sostenibili, potrebbe cambiare radicalmente il paradigma della mobilità elettrica. Non sarebbe più necessario fermarsi per ricaricare o montare batterie di grande capacità, con benefici su peso, costi e sostenibilità dei veicoli.

Opportunità e incognite per l’Europa

Resta da vedere quando e se questa tecnologia potrà essere implementata su larga scala. Le infrastrutture richieste sono complesse e comportano investimenti ingenti, oltre a standard condivisi tra costruttori e gestori stradali.

Inoltre, l’integrazione con il parco circolante europeo rappresenta una sfida: serviranno veicoli compatibili e una rete sufficientemente estesa per rendere il sistema davvero utile. Non è escluso che i primi utilizzi possano riguardare trasporto pubblico o flotte logistiche, dove i percorsi sono prevedibili e l’infrastruttura può essere concentrata.