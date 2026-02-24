





Si legge spesso di mini escavatori e piccole macchine elettriche per l’edilizia urbana, dove la riduzione del rumore e delle emissioni locali è un elemento cruciale. Ma è davvero possibile realizzare un cantiere completamente elettrico anche quando il volume di lavoro è importante? La risposta concreta arriva da Siemens, con l’utilizzo di mezzi di lavoro Volvo. Ha demolito due edifici da 3.300 metri quadri e 24.700 metri cubi di volume, a emissioni zero. Inoltre ha recuperato oltre il 90% dei materiali. Lavoro decarbonizzato ed economia circolare.

Demolizione elettrica per il campus Siemens in Germania

Il nuovo campus tecnologico di Siemens a Erlangen dimostra che l’elettrificazione non è più solo un tema da “piccoli cantieri urbani”. Qui, l’azienda ha trasformato un’intera area di demolizione in un banco di prova per macchinari, logistica e processi completamente elettrici. Il progetto, sviluppato da Siemens Real Estate insieme a Siemens Digital Industries, è iniziato con la progettazione virtuale tramite gemello digitale.

Ma la vera innovazione è arrivata nella fase di smantellamento degli edifici esistenti: escavatori e macchine da costruzione completamente elettriche Volvo hanno demolito e frantumato due strutture per un totale di 24.700 metri cubi.

Il risultato è notevole: circa 12.800 tonnellate di materiale riciclato sono state recuperate e riutilizzate direttamente in loco per la nuova costruzione. Complessivamente, il 96% dei materiali provenienti dalla demolizione è stato reimpiegato, come sottofondo per platee, aggregato per calcestruzzo o pannelli sopraelevati destinati alla rigenerazione. Un esempi0 di economia circolare.

I mezzi elettrici utilizzati nel cantiere

All’interno degli edifici sono stati impiegati il mini escavatore completamente elettrico Volvo ECR18 e la pala gommata elettrica Volvo L20 Electric. L’ECR18 si è occupato della demolizione mirata e della rimozione di calcestruzzo e murature, supportato da un robot da demolizione Husqvarna DXR145/DXR305, mentre la L20 Electric trasportava all’esterno il materiale rimosso.

Per la demolizione su larga scala, Siemens ha utilizzato il movimentatore di materiali completamente elettrico Volvo EW240 Electric MH e l’escavatore cingolato elettrico EC230 Electric per eseguire le principali operazioni di smantellamento. La pala gommata L120 Electric ha poi movimentato il materiale frantumato verso un frantoio elettrico cingolato. L’intero processo è stato supportato da una logistica elettrificata: «Volvo Trucks ha trasportato il materiale lavorato e ha dimostrato che un flusso di materiali a zero emissioni è già possibile oggi, anche in ambiente urbano», descrizione del team di progetto.

Dagli escavatori ai camion elettrici

Oltre alla flotta di macchine elettriche Volvo, anche i camion per la movimentazione erano a emissioni zero. Al progetto hanno collaborato, oltre a Volvo Construction Equipment e Metzner Recycling, anche Robert Aebi, Husqvarna Construction, Volvo Trucks e le utility municipali di Erlangen.

Da Volvo sottolineano che in collaborazione con gli specialisti della demolizione Metzner Recycling «abbiamo impiegato una flotta completamente elettrica – comprendente macchine compatte, di media taglia e modelli collegati alla rete – per eseguire demolizioni ad alte prestazioni». I camion elettrici di Volvo Trucks hanno supportato il trasporto dei materiali, consentendo operazioni completamente prive di emissioni.

Interessanti le parole di Therese Schmitz‑Hillebrecht, Head of Market Area Central Europe di Volvo CE: «La nostra trasformazione non è più una visione, ma una realtà. Non ci limitiamo a sviluppare macchine da costruzione elettriche: accompagniamo i nostri partner nel percorso verso un futuro a zero emissioni». Non solo vendita, ma assistenza nel creare un cantiere elettrico. «Al di là dell’esecuzione tecnica, l’iniziativa rappresenta un nuovo modello di collaborazione intersettoriale – tra produttori di macchine, imprese esecutrici, operatori immobiliari e fornitori locali di energia – sottolineando il ruolo fondamentale delle partnership nell’accelerare la transizione verso pratiche costruttive sostenibili».

Ad Erlangen investimenti per 500 milioni

Il nuovo campus di ricerca e sviluppo dedicato all’high-tech a Erlangen prevede investimenti per circa 500 milioni per ampliare le capacità di ricerca e produzione. Secondo Siemens, il sito diventerà «un centro globale per la ricerca e lo sviluppo, nonché un nucleo per le attività tecnologiche mondiali nel metaverso industriale incentrato su elettronica di potenza, digitalizzazione e intelligenza artificiale».

Il centro all’avanguardia per la logistica, l’assistenza e l’automazione flessibile, si estenderà inizialmente su una superficie di circa 7.000 metri quadrati dedicato a 300 dipendenti. La fase successiva – il cui completamento è previsto entro il 2030 – prevede la costruzione di un centro per lo sviluppo e l’innovazione dell’elettronica di potenza, nonché di ulteriori stabilimenti produttivi. Qui verrà sviluppata la prossima generazione di inverter e controllori, che consentiranno «un controllo ancora più rapido, preciso ed efficiente dei movimenti di sistemi o macchine».

