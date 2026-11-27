Deluso dalla Kia EV3: un lettore ci scrive lamentando l’esperienza a suo dire insoddisfacente dell’infotainment. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Deluso dalla Kia EV3: “Gli schermi sono belli, ma…”

“Vi scrivo per condividere la mia esperienza quotidiana con l’infotainment della Kia EV3 GT-Line intestata a mia moglie e con l’assistenza clienti di Kia Italia. È una vettura che guido abitualmente. E il divario tecnologico e di attenzione al cliente appare ancora più evidente avendo in famiglia anche una Tesla Model 3 (intestata a mio figlio), che ho modo di utilizzare. Conosco bene il marchio: già nel 2015 guidavo una Kia New Soul Eco-GPL che all’epoca era al top della categoria per dotazione tecnologica. Offrendo tra le prime sul mercato l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto, proprio mentre Tesla muoveva i primi passi in Europa con le prime Model S. Dieci anni dopo, salendo sulla EV3 elettrica, sono rimasto affascinato dalla bellezza degli schermi. Ma nell’uso quotidiano sembra di essere rimasti fermi al 2015: cambia solo la cornice grafica, non la sostanza.

“…vedo tre problemi di usabilità”

Proprio ieri ho installato l’ultimo aggiornamento software disponibile per la EV3. Il risultato? L’introduzione dell’app nativa di Spotify e la possibilità di rimandare (“Più tardi“) le notifiche a schermo, presentata come funzione per la sicurezza. Trovo tutto questo quasi ridicolo di fronte ai reali problemi di usabilità e sicurezza che il sistema presenta da anni senza alcun miglioramento concreto: Chiamate vocali inaffidabili: nel 50% dei casi l’assistente di bordo non riconosce il contatto richiesto. Rispondendo in modo irritante con “contatto non trovato” (spesso solo perché in rubrica è salvato invertendo nome e cognome). Oppure costringendomi a distogliere lo sguardo dalla strada per selezionare manualmente il numero da un elenco a schermo.

nel 50% dei casi l’assistente di bordo non riconosce il contatto richiesto. Rispondendo in modo irritante con “contatto non trovato” (spesso solo perché in rubrica è salvato invertendo nome e cognome). Oppure costringendomi a distogliere lo sguardo dalla strada per selezionare manualmente il numero da un elenco a schermo. Limiti assurdi: per molte richieste elementari la risposta resta un laconico “funzione non supportata“.

per molte richieste elementari la risposta resta un laconico “funzione non supportata“. Incoerenza di sistema: persino il navigatore e l’assistente vocale continuano a parlare con due voci completamente diverse, segno di un software che non ha fatto reali passi avanti.

Deluso dalla Kia EV3: “C’è dell’altro oltre alle batterie”

A rendere il tutto ancora più inaccettabile è stato l’atteggiamento di Kia Italia. Dopo l’ennesima segnalazione in cui facevo notare queste gravi lacune software, mi è stato risposto in modo sgarbato e sbrigativo che, avendo acquistato la vettura presso un concessionario di zona, avrei dovuto rivolgere a quest’ultimo le mie lamentele. Scaricare su una concessionaria locale la responsabilità dello sviluppo software e dell’assistenza post-vendita di un marchio globale è un modo inaccettabile di trattare chi ha scelto e pagato una vettura di questa fascia. Per giunta da cliente fedele al marchio da oltre un decennio. Spero che la mia testimonianza possa servire ad accendere i riflettori su quanto la partita della mobilità elettrica non si giochi solo sulle batterie. Ma anche sulla qualità del software e sul rispetto verso i clienti“. Claudio Chiesa

Risposta. Ovviamente se Kia Italia vorrà replicare avrà tutto lo spazio che merita. Nel frattempo vogliamo solo sottolineare quel che scrive Claudio in chiusura del suo messaggio. Ovvero che ormai l’affidabilità di un’auto non si giudica più soltanto dal comportamente su strada, ma anche dalla qualità dell’infotainment. Ne sa qualcosa anche la Volkswagen, che ha impiegato un po’ a sistemare il software dei suoi veicoli elettrici. Computer con le ruote sono le auto di oggi, con tutto quel che ne consegue.