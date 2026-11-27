Deluso dalla Kia EV3: “Gli schermi sono belli, ma…”
“…vedo tre problemi di usabilità”
- Chiamate vocali inaffidabili: nel 50% dei casi l’assistente di bordo non riconosce il contatto richiesto. Rispondendo in modo irritante con “contatto non trovato” (spesso solo perché in rubrica è salvato invertendo nome e cognome). Oppure costringendomi a distogliere lo sguardo dalla strada per selezionare manualmente il numero da un elenco a schermo.
- Limiti assurdi: per molte richieste elementari la risposta resta un laconico “funzione non supportata“.
- Incoerenza di sistema: persino il navigatore e l’assistente vocale continuano a parlare con due voci completamente diverse, segno di un software che non ha fatto reali passi avanti.
Deluso dalla Kia EV3: “C’è dell’altro oltre alle batterie”
A rendere il tutto ancora più inaccettabile è stato l’atteggiamento di Kia Italia. Dopo l’ennesima segnalazione in cui facevo notare queste gravi lacune software, mi è stato risposto in modo sgarbato e sbrigativo che, avendo acquistato la vettura presso un concessionario di zona, avrei dovuto rivolgere a quest’ultimo le mie lamentele. Scaricare su una concessionaria locale la responsabilità dello sviluppo software e dell’assistenza post-vendita di un marchio globale è un modo inaccettabile di trattare chi ha scelto e pagato una vettura di questa fascia. Per giunta da cliente fedele al marchio da oltre un decennio. Spero che la mia testimonianza possa servire ad accendere i riflettori su quanto la partita della mobilità elettrica non si giochi solo sulle batterie. Ma anche sulla qualità del software e sul rispetto verso i clienti“. Claudio Chiesa
Risposta. Ovviamente se Kia Italia vorrà replicare avrà tutto lo spazio che merita. Nel frattempo vogliamo solo sottolineare quel che scrive Claudio in chiusura del suo messaggio. Ovvero che ormai l’affidabilità di un’auto non si giudica più soltanto dal comportamente su strada, ma anche dalla qualità dell’infotainment. Ne sa qualcosa anche la Volkswagen, che ha impiegato un po’ a sistemare il software dei suoi veicoli elettrici. Computer con le ruote sono le auto di oggi, con tutto quel che ne consegue.
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