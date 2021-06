Dell’Orto ed Energica si affidano a Reinova per il loro E-Power

Dell’Orto ed Energica Motors realizzeranno il loro progetto E-Power con il contributo di Reinova. Il progetto ha l’obiettivo di offrire una nuova gamma di powertrain elettrici per motoveicoli fino ai 20 kW di potenza. Reinova sarà partner privilegiato per lo sviluppo e la validazione di componenti per il sistema di trazione elettrico e ibrido rivolto al futuro della mobilità sostenibile.

L’annuncio è stado diffuso ieri con un comunicato significativamente datato Motor Valley. Le due aziende lavorano su E-Power da un paio di anni. Finora è stata sviluppata la base del powertrain modulare e ora il prodotto va industrializzato testato.

Lo faranno con Reinova, innovativo polo per la mobilità sostenibile nato da un’idea di REI Lab, Unindustria RE e Fondazione REI. Reinova «rappresenta un partner ideale», scrivono le due aziende, in quando condivide gli stessi valori: «Orgoglio di essere società 100% italiane, avanzato know-how tecnologico, mentalità aperta incentrata sull’innovazione e sul miglioramento continuo e il forte desiderio di supportare la transizione a una mobilità più virtuosa e attenta all’ambiente».

Prove tecniche di Motor Valley elettrica

La capacità tecnica di Reinova nei sistemi powertrain elettrici si unirà alle competenze di Energica nelle moto ad alte prestazioni e quelle di Dell’Orto nei sistemi di controllo veicolo, Ciò «segna l’inizio di un mix unico al servizio di tutti gli OEM che guardano verso

l’elettrificazione». Essi, conclude il comunicato «potranno trovare in Dell’Orto-Energica-Reinova un supporto unico dalla fase di concept, al design, alla validazione, alla calibrazione fino alla produzione di serie».

«Questa partnership permetterà di creare un grandissimo valore per i nostri clienti» afferma Davide Dell’Orto CTO di Dell’Orto. Per Livia Cevolini, AD di Energica «Si tratta di una grande opportunità per fare squadra per creare una nuova eccellenza».

Giuseppe Corcione, AD di Reinova «Con questa partnership stiamo

lavorando ad un grande progetto integrato di economia circolare _ ha detto Giuseppe Corcione, AD di Reinova. «Il nostro obiettivo è facilitare la conversione all’elettrificazione delle aziende nel miglior modo possibile, creando economia di scala, condividendo esperienze e know how, valorizzando il Made in Italy».

