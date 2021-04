Delfast ha un clone: CyberX, la moto che “si accende”

CyberX si concede solo il vezzo dei pannelli laterali (ricoprono la batteria centrale) stampati in 3D con una spettacolare trama di luci Led integrata. Visivamente, sembra una moto da enduro anni 70 propiettata nella fantascienza. Ha un telaio “nudo” in acciaio triangolare, motore centrale integrato al pignone dei pedali. I Led cambiano colore come un albero di Natale e non illuminano solo il corpo centrale ma anche i raggi delle ruote. CyberX è ammortizzata quindi si presta anche all’uso fuoristrada. Il motore eroga 750 W e la velocità è di 50 km/h in modalità Street (80 Km/h in modalità Race). L’autonomia è di 160 km.

Pedali sì, ma spinge il motore

L’accelarazione da 0 a 50 è in 4 secondi. La batteria agli ioni di litio da 72 V 32 Ah, che si ricarica in sei ore con il caricabatterie da 5 ampere incluso, garantisce 160 km di autonomia. Il sedile è progettato per ospitare due persone. Pur pesando 75 kg, può trasportare fino a 227 kg. Ovviamente è previsto schermo LCD, altoparlanti, Bluetooth e una porta di ricarica USB. La produzione inizierà in ottobre e i primi esemplari saranno recapitati negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Il prezzo parte da 3.699 dollari per i preordini.

Delfast con ELMIZ rientra in Ucraina