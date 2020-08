Delfast Cross Dirt, la sfida ucraina alla Sur Ron

Le moto elettriche dell’ucraina Delfast sono note per l’autonomia e le prestazioni, entrambe superiori alla media della concorrenza. Ma ora l’azienda con sede a Kiev (qui il sito) cerca di battere strade nuove, lanciando la sua prima dirt e-bike. Si chiama Delfast Cross Dirt.

La nuova Delfast Cross Dirt ha una velocità massima di 80 km/h grazie al suo motore nel mozzo posteriore da 3.000 W continui e 5.000 W di picco.

La moto è disponibile con due opzioni di batteria. La più piccola è comunque abbastanza capiente, con 1,9 kWh. Delfast la considera sufficiente per 120 km di autonomia quando si guida a velocità modeste, attorno a 32 km/h. Ma c’è l’opzione di un pacco batteria da ben 2,76 kWh certificato per 280 km. Le batterie sono dotate di moduli BMS, Bluetooth per consentire all’utente di monitorare lo stato della batteria a livello di cella tramite smartphone. Anche Delfast Cross Dirt ha i pedali, che sono comunque rudimentali. Del resto la moto pesa 55 kg (62 kg la versione con la batteria più capace) e viaggia agli 80 all’ora: chi potrebbe mai pensare di spingerla a pedali?

La Delfast Cross Dirt è progettata principalmente per l’uso su superfici puramente fuoristrada, come fango, sabbia, ghiaia o neve. Costruita su un telaio in acciaio ad alta resistenza in stile enduro garanito a vita, monta una sospensione DNM da coss, sedile in stile motocross, ruote da 19 pollici con pneumatici sabbia/fuoristrada. I freni sono a disco idraulici a doppio pistone con grandi dischi da 203 mm nella parte anteriore e posteriore.

La bici include anche un allarme integrato e un localizzatore GPS. Inserendo una sim la moto tivtelefona a casa per dirti dove si trova. Delfast sta posizionando la bici elettrica Cross Dirt come concorrente dell’affermata Sur Ron.

La società ha iniziato a prendere i preordini al prezzo di 3.699 euro con la batteria più piccola. Successivamente il prezzo al dettaglio salirà a 4.699 euro . Per il pacco batteria più grande, l’extra è di 339 euro. L’inizio della produzione di Cross Dirt è previsto per ottobre.