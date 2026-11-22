Del Morino crede sempre nell’elettrico per i suoi trattorini, uno dei pionieri in agricoltura e cura del verde, ma non basta più. Dopo aver conquistato numerosi clienti in tutta Europa, comprese importanti amministrazioni pubbliche come il Comune di Parigi, l’azienda punta sulla combinazione tra alimentazione elettrica e guida autonoma. È questa la proposta del titolare Andrea Del Morino a Eima 2026, dove l’azienda ha presentato le più recenti evoluzioni della propria gamma dedicata alla manutenzione del verde.

Rino Electric incorpora la guida autonoma

«A Eima 2026 abbiamo presentato Rino, la gamma Rino Electric ma più nello specifico il Rino a guida autonoma», spiega a Vaielettrico Andrea Del Morino. Un progetto entrato nella fase finale di prototipazione che dovrebbe arrivare alle prime applicazioni operative già dalla prossima primavera. La macchina è stata progettata per offrire un’ampia gamma di possibilità operative e punta a semplificare il lavoro degli operatori che si occupano della gestione di parchi, aree verdi pubbliche e spazi urbani. Il cuore del sistema è una batteria da 22 kW, dimensionata per garantire un’autonomia giornaliera sufficiente a coprire le normali attività di manutenzione». La ricarica avviene durante la notte, consentendo al mezzo di essere nuovamente operativo il giorno successivo.

Ma la vera novità, abbiamo scritto delle soluzioni elettriche già dal 2018, è rappresentata dall’integrazione della guida autonoma e di sistemi intelligenti di gestione del lavoro. «Attraverso l’interfaccia di bordo, infatti, l’operatore può programmare le aree d’intervento, stimare l’autonomia necessaria e verificare in anticipo se la capacità energetica disponibile consente di completare tutte le attività previste nella giornata oppure se sarà necessario suddividerle in più sessioni».

Oltre la guida autonoma una macchina smart che permette di ottimizzare il lavoro.

Una direzione tecnologica che Del Morino considera ormai inevitabile. In particolare in agricoltura dove è costante la perdita di disponibilità di manodopera. E su uno dei limiti dei mezzi di lavoro elettrici è l’autonomia la gamma elettrica di DelMorino – da CaRino a ToRino – propone anche soluzioni con batterie che superano i 50 kWh di capacità.

Il mercato (per ora) è soprattutto all’estero

Se in Italia il mercato dell’elettrico procede ancora con prudenza, ma sulla cura del verde si spinge sull’elettrico soprattutto in ambito urbano, all’estero la sensibilità verso queste soluzioni è più elevata. In particolare, nei settori della manutenzione del verde urbano e professionale cresce la richiesta di mezzi capaci di lavorare in silenzio, senza emissioni nocive e con un impatto ambientale ridotto.

Sono proprio queste caratteristiche ad aver sostenuto la crescita commerciale dell’azienda negli ultimi anni. I trattori e le attrezzature elettriche trovano infatti terreno fertile «soprattutto nei Paesi del Nord Europa e nelle grandi città, dove la riduzione del rumore e delle emissioni rappresenta ormai un requisito importante per gli appalti pubblici e per la gestione delle aree verdi». Con il progetto Rino a guida autonoma Del Morino prova dunque a compiere un ulteriore salto tecnologico: dall’elettrificazione alla digitalizzazione delle operazioni.

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